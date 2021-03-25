Новосибирская область увеличила расходы на жилье для детей-сирот

В Новосибирской области опережающими темпами решают проблему обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в этом году дополнительно направят 390 миллионов рублей. Соответствующие поправки в областной бюджет приняты на восьмой сессии Законодательного собрания региона.

Участвующий в работе сессии глава региона Андрей Травников положительно оценил утвержденные депутатами изменения в бюджете.

- Поправки, которые мы сегодня принимаем, абсолютно необходимы именно сейчас. В их числе - завершение переходящих с прошлого года объектов, продолжение борьбы с коронавирусом, в том числе средства предусмотрены на доплаты медикам и соцработникам, которые работают в особых условиях. Самый крупный блок - социальный. Это - дополнительные средства на решение жилищных проблем детей-сирот, категорий граждан, приравненных к ним, и для многодетных семей. Прибавка значительная - только на жилье для детей-сирот мы выделяем дополнительно 390 миллионов рублей, - рассказал губернатор.

Заместитель председателя правительства - министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко сообщил, что утвержденным законом о бюджете на 2021 год запланированы безвозмездные поступления в сумме более 47 миллиардов рублей. С учетом увеличения плановых показателей на 8,4 миллиарда рублей они составили почти 55,5 миллиарда рублей.

По словам министра, изменение суммы безвозмездных поступлений связано с субсидиями и трансфертами, предоставленными федеральным бюджетом субъектам РФ на оснащение объектов спортивной инфраструктуры, обеспечение дорожной деятельности, внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также на возмещение затрат по созданию и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, безвозмездные поступления будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Одно из ключевых направлений роста бюджетных расходов - поддержка региональной сферы здравоохранения. Бюджетные ассигнования на текущий год будут увеличены на 798 миллионов рублей.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы областного правительства, расходная часть бюджета на 2021 год увеличится на 10,2 миллиарда рублей, в том числе за счет собственных средств областного бюджета на два миллиарда рублей, целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - более чем на 8,1 миллиарда рублей. Таким образом, расходы бюджета превысят 207,4 миллиарда рублей.