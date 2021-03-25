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Рубрика: Общество

Жизнь или кошелек

Экологи возражают против освоения золотоносных руд под Томском
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 63(8414)
Спустя два века в Томскую область может вернуться золотая лихорадка. В окрестностях села Батурино обнаружили более десяти тонн золотоносных запасов. Однако экологи выступают против промышленной добычи драгоценного металла - к недрам прилегает природный заказник.

Первые золотые прииски в томской тайге были обнаружены в 1820-1830-х годах. Тогда же в Сибири началось время, получившее название томской золотой лихорадки. В край стекались толпы авантюристов в поисках легкой наживы. Золотодобывающая промышленность обеспечивала работой тысячи человек и превратила захолустный городишко в губернский центр. Томск начали называть сибирским Сан-Франциско. Однако после революции 1917 года золотой клондайк иссяк - работы на приисках по неизвестным причинам прекратились.

Почему нефтяные компании опять просят льготы

В настоящее время в Томской области золото не добывают. Однако, по оценкам советских геологов, запасы золотоносных руд в регионе остались. Просто на протяжении сотни лет их никто не искал. Недавно одна из местных компаний получила лицензию на геолого-разведочные работы и обнаружила новое месторождение всего в тридцати километрах от Томска - в окрестностях села Батурино. В ходе полевых испытаний здесь были выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Как сообщила администрация Томской области, подтверждена золотоносность кор выветривания, а пробы пород переданы в независимую аккредитованную лабораторию для оценки содержания золота.

Исследования "Западно-Сибирского испытательного центра" подтвердили содержание в пробах золота со средним показателем четыре грамма на тонну. А в отдельных образцах содержится более десяти граммов на тонну.

По данным экспертов, запасы золота в Батуринском месторождении составляют порядка десяти тонн. В этом году компания намерена зарегистрировать драгметалл в госкомиссии по запасам, провести апробацию ресурсов и создать 3D-модель месторождения. С 2025-го в Томской области планируется ежегодно добывать не менее 0,5 тонны золота. Ожидается, что потенциальная выручка составит как минимум два миллиарда рублей в год. К тому же в последние годы биржевые цены на золото бьют исторические рекорды.

У золотодобытчиков грандиозные планы. Возрождение промысла разовьет инфраструктуру региона, создаст новые рабочие места и будет приносить в местную казну крупные налоговые отчисления. Инвестиции в последующую разработку месторождения составят около четырех миллиардов рублей.

Но проблема в том, что Батуринский участок недр примыкает к Ларинскому ландшафтному заказнику. Границы лицензионного участка частично пересекаются с границами его буферной зоны. Экологи утверждают, что промышленная добыча золота может разрушить уникальный уголок природы и привести к гибели всей экосистемы.

- Мы категорически против разработки месторождения и за сохранение Ларинского заказника в первозданном, нетронутом виде, - сообщил корреспонденту "РГ" эксперт томского регионального отделения ОНФ, представитель экологического центра "Стриж" Евгений Мурзаханов. - Здесь обитают красно-книжные животные и птицы, много редких растений. Охранная зона бережно защищает их от внешнего мира. А еще на этой территории находится уникальный памятник природы - Звездный ключ. Источник представляет собой водопад высотой полтора-два метра, вытекающий из грота на фоне холма. За водой из родника постоянно приезжают люди - она намного чище, чем бутилированная, и обладает целебными свойствами.

Фото: ООО "Желтугинская ГРК"
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На днях Общественная палата Томской области провела круглый стол, посвященный экологическим проблемам промышленной добычи золота на территории Батуринского месторождения. Представители компании заявили, что собираются добывать золото открытым карьерным методом с технологией гравитационного обогащения - без цианидов и применения драг. С минимизацией вреда окружающей среде. После отработки месторождения территория будет рекультивирована - здесь появится искусственный водоем с зоной отдыха.

Впрочем, ученым и промышленникам пока не удалось найти компромисс. Общественные обсуждения будут продолжены.

Комментарии

Олег Сергеев, и. о. начальника департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области:

- Проект освоения Батуринского золоторудного проявления находится в стадии геологического изучения недр. Каждый этап работ начинается только после разработки и утверждения проектной документации, включающей в том числе и экологический блок. Проект проходит экспертизу и согласование в профильных ведомствах, включая минприроды РФ и Ростехнадзор. Без положительных заключений профильных экспертиз начало работ невозможно.

Алексей Партолин, начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу:

- Мы отмечаем повышенный интерес добывающих компаний к драгметаллу в Западной Сибири. В первую очередь это связано с ростом цены на золото, которое наблюдается уже более двух лет. Тенденция проявилась в 2015-2016 годах - после того как был принят нормативный акт, предусматривающий возможность выдачи лицензий на разработку без проведения конкурсов и аукционов. Мы выдали уже около восьмидесяти лицензий на разработку золотоносных месторождений в Сибири по заявительному принципу и ожидаем дальнейшего роста числа заявок. Компании готовы вкладывать собственные средства в изучение участков. Думаю, что в ближайшее время это даст эффект, и мы увидим прирост запасов сибирского золота.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

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