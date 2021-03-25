Спустя два века в Томскую область может вернуться золотая лихорадка. В окрестностях села Батурино обнаружили более десяти тонн золотоносных запасов. Однако экологи выступают против промышленной добычи драгоценного металла - к недрам прилегает природный заказник.

Первые золотые прииски в томской тайге были обнаружены в 1820-1830-х годах. Тогда же в Сибири началось время, получившее название томской золотой лихорадки. В край стекались толпы авантюристов в поисках легкой наживы. Золотодобывающая промышленность обеспечивала работой тысячи человек и превратила захолустный городишко в губернский центр. Томск начали называть сибирским Сан-Франциско. Однако после революции 1917 года золотой клондайк иссяк - работы на приисках по неизвестным причинам прекратились.

В настоящее время в Томской области золото не добывают. Однако, по оценкам советских геологов, запасы золотоносных руд в регионе остались. Просто на протяжении сотни лет их никто не искал. Недавно одна из местных компаний получила лицензию на геолого-разведочные работы и обнаружила новое месторождение всего в тридцати километрах от Томска - в окрестностях села Батурино. В ходе полевых испытаний здесь были выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Как сообщила администрация Томской области, подтверждена золотоносность кор выветривания, а пробы пород переданы в независимую аккредитованную лабораторию для оценки содержания золота.

Исследования "Западно-Сибирского испытательного центра" подтвердили содержание в пробах золота со средним показателем четыре грамма на тонну. А в отдельных образцах содержится более десяти граммов на тонну.

По данным экспертов, запасы золота в Батуринском месторождении составляют порядка десяти тонн. В этом году компания намерена зарегистрировать драгметалл в госкомиссии по запасам, провести апробацию ресурсов и создать 3D-модель месторождения. С 2025-го в Томской области планируется ежегодно добывать не менее 0,5 тонны золота. Ожидается, что потенциальная выручка составит как минимум два миллиарда рублей в год. К тому же в последние годы биржевые цены на золото бьют исторические рекорды.

У золотодобытчиков грандиозные планы. Возрождение промысла разовьет инфраструктуру региона, создаст новые рабочие места и будет приносить в местную казну крупные налоговые отчисления. Инвестиции в последующую разработку месторождения составят около четырех миллиардов рублей.

Но проблема в том, что Батуринский участок недр примыкает к Ларинскому ландшафтному заказнику. Границы лицензионного участка частично пересекаются с границами его буферной зоны. Экологи утверждают, что промышленная добыча золота может разрушить уникальный уголок природы и привести к гибели всей экосистемы.

- Мы категорически против разработки месторождения и за сохранение Ларинского заказника в первозданном, нетронутом виде, - сообщил корреспонденту "РГ" эксперт томского регионального отделения ОНФ, представитель экологического центра "Стриж" Евгений Мурзаханов. - Здесь обитают красно-книжные животные и птицы, много редких растений. Охранная зона бережно защищает их от внешнего мира. А еще на этой территории находится уникальный памятник природы - Звездный ключ. Источник представляет собой водопад высотой полтора-два метра, вытекающий из грота на фоне холма. За водой из родника постоянно приезжают люди - она намного чище, чем бутилированная, и обладает целебными свойствами.

На днях Общественная палата Томской области провела круглый стол, посвященный экологическим проблемам промышленной добычи золота на территории Батуринского месторождения. Представители компании заявили, что собираются добывать золото открытым карьерным методом с технологией гравитационного обогащения - без цианидов и применения драг. С минимизацией вреда окружающей среде. После отработки месторождения территория будет рекультивирована - здесь появится искусственный водоем с зоной отдыха.

Впрочем, ученым и промышленникам пока не удалось найти компромисс. Общественные обсуждения будут продолжены.

Комментарии

Олег Сергеев, и. о. начальника департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области:

- Проект освоения Батуринского золоторудного проявления находится в стадии геологического изучения недр. Каждый этап работ начинается только после разработки и утверждения проектной документации, включающей в том числе и экологический блок. Проект проходит экспертизу и согласование в профильных ведомствах, включая минприроды РФ и Ростехнадзор. Без положительных заключений профильных экспертиз начало работ невозможно.

Алексей Партолин, начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу:

- Мы отмечаем повышенный интерес добывающих компаний к драгметаллу в Западной Сибири. В первую очередь это связано с ростом цены на золото, которое наблюдается уже более двух лет. Тенденция проявилась в 2015-2016 годах - после того как был принят нормативный акт, предусматривающий возможность выдачи лицензий на разработку без проведения конкурсов и аукционов. Мы выдали уже около восьмидесяти лицензий на разработку золотоносных месторождений в Сибири по заявительному принципу и ожидаем дальнейшего роста числа заявок. Компании готовы вкладывать собственные средства в изучение участков. Думаю, что в ближайшее время это даст эффект, и мы увидим прирост запасов сибирского золота.