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Рубрика: Происшествия

Сколько сибирских чиновников наказали за невыполнение нацпроектов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Органы прокуратуры в 2020 году выявили около 6,5 тысячи нарушений при реализации национальных проектов в регионах Сибирского федерального округа. Как сообщил на деловом завтраке в "РГ" заместитель Генерального прокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин, опротестовано 203 правовых акта и внесено 2,6 тысячи представлений.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Нацпроекты - это огромные деньги, которые федеральная власть "приземляет" в регионах для улучшения качества жизни людей, - подчеркнул Дмитрий Демешин. - И когда чиновники тратят их на обеспечение каких-то других потребностей, например - пополнение автопарка администрации, у нас к ним возникают вопросы.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Помимо прочего, заместитель Генпрокурора РФ сообщил, что внесено 306 предостережений должностным лицам тех регионов, где не были освоены средства из федерального бюджета, поступившие в регионы в 2020 году.

- Наша задача - сопровождать нацпроекты на всех этапах, следить за своевременностью действий чиновников, в частности - провели они вовремя необходимые торги по тем или иным объектам или, например, сделают это в июле и в результате не успеют построить школу к началу учебного года, - пояснил Дмитрий Демешин.

Всего в сибирских регионах по требованию прокуратуры за несоблюдение законодательства при реализации нацпроектов наказано свыше четырехсот должностных лиц - они привлечены к административной ответственности. Кроме того, возбуждено 41 уголовное дело.

Больше всего нарушений среди сибирских регионов допустили региональные органы власти в Республике Тыва, в Алтайском крае, Омской и Иркутской областях. В целом наибольшее количество нарушений выявляется при реализации нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автодороги".

Материал по итогам делового завтрака читайте в ближайших номерах "Экономики Сибири".

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