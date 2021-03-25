Стоит ли продлевать в регионах программу льготной ипотеки?

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки при покупке жилья в новостройках в качестве антикризисной меры можно продлить в 24 регионах страны. В СФО это Республика Алтай, Новосибирская, Омская и Томская области.

В прошлом году общий объем выданных ипотечных кредитов, по сообщению Банка России, составил около 4,3 триллиона рублей, что на пятьдесят процентов больше показателя 2019-го. Таким образом, даже несмотря на связанные с пандемией ограничения и снижение темпов роста весной, в истории российской ипотеки 2020 год стал рекордным.

По данным Сибирского главного управления Банка России, за год в регионах СФО было выдано ипотечных кредитов на 463 миллиарда рублей, и к началу 2021 года ипотечный портфель вырос на 18,5 процента - до 980 миллиардов рублей.

По величине ссудного портфеля в Сибири лидируют Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области. На их долю приходится более половины всего сибирского кредитного портфеля банков.

Заметным явлением стало то, что в 2020 году ипотечные заемщики в Сибири досрочно вернули банкам 161 миллиард рублей. Это на шестьдесят процентов больше, чем в 2019-м, когда было досрочно погашено 99 миллиардов рублей.

- Тренд на снижение ипотечных ставок усилил конкуренцию за платежеспособных заемщиков. К 1 января 2021-го средняя ставка по СФО снизилась до 7,5 процента (годом ранее она составляла 9,9). Многие заемщики видят в такой ситуации возможности для снижения своей ежемесячной нагрузки за счет перекредитования, использования программ рефинансирования. В результате растет объем досрочного погашения ипотеки, - прокомментировала тенденцию первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Безусловно, на рост ипотечного кредитования в значительной степени повлияла ипотека с господдержкой, когда банки снизили годовую ставку до рекордных 5,7-6,5 процента. "Государственные меры на федеральном и региональном уровнях - в первую очередь, программа льготной ипотеки под 6,5 процента - оказали существенную поддержку строительному рынку в условиях пандемии", - говорится в аналитической записке "Жилищное строительство", подготовленной Банком России.

Как было отмечено на заседании совета СФО под руководством полпреда президента РФ Сергея Меняйло, в сибирских регионах в прошлом году заключено 29 тысяч кредитных договоров на выдачу ипотеки с господдержкой под шесть процентов годовых. На эти цели выдано 65 миллиардов рублей. "Это реальные деньги, которые поступили на рынок и вложены в развитие строительной отрасли", - отметил полпред.

Помимо "программы 6.5", восстановлению постпандемийного рынка способствовали смягчение ценовых и неценовых условий кредитования, а также дополнительные меры поддержки спроса на жилье в регионах.

"Рост ипотеки в регионах обеспечен несколькими причинами. В их числе - исторически низкие процентные ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках жилья, программа льготной ипотеки на первичном рынке, значительный объем рефинансирования кредитов населением", - комментируют ситуацию на рынке эксперты "Национальной фабрики ипотеки" (НФИ).

- Нынешний спрос на ипотеку в России выше, чем в "доковидный" период начала 2020 года примерно на сорок процентов, - отмечает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Он выделяет три основные причины роста.

- Во-первых, заемщики активно используют возможности льготной ипотеки, по которой банки выдают каждый третий кредит. Во-вторых, продолжает снижаться средняя ставка: в январе этого года она достигла небывалых 7,23 процента. В-третьих, продолжается активный вывод на рынок новых строительных проектов, и в нынешнем году темпы ввода жилья в России должны увеличиться. Все это способствует росту продаж, - отмечает Евгений Дячкин.

- Уверен, что в период действия госпрограммы в этом году рынок может еще несколько раз обновить свои максимумы продаж. Пока потенциал льготной ипотеки далеко не исчерпан, - подчеркивает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Эксперт отмечают еще одну тенденцию - снижение первоначального взноса по льготной ипотеке "Господдержка-2020". Для клиентов, оформляющих ипотеку с подтверждением дохода и занятости, он может составлять всего 15-20 процентов от стоимости недвижимости.

В то же время аналитики НФИ отмечают, что во второй половине 2020-го произошло повышение стоимости нового жилья, которое потянуло за собой весь остальной жилищный сектор. Особенно сильно это стало ощущаться к концу года, когда цены на жилье выросли на 15-20 процентов. Это в том числе и последствия низких ставок по ипотеке.

- Рост цен на новостройки, который мы наблюдали в прошлом году, не совсем оправдан, порой их просто "раздували" вслед за ажиотажным спросом. По прогнозам, в ряде случаев цены могут отыграть назад. В любом случае пока драйвером роста строительного рынка и ипотечного кредитования остается "первичка", за которой, естественно, подтягивается и "вторичка", где ставка по ипотеке варьируется от восьми до двенадцати процентов. Сейчас в Новосибирске спрос на вторичном рынке существенно превышает предложение. Качественные варианты непросто найти. Пока ипотечные ставки исторически низкие, в целом такая ситуация сохранится, - отметил на встрече с журналистами генеральный директор "Национальной фабрики ипотеки" Руслан Исеев.

О росте цен на недвижимость говорят и аналитики экосистемы "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ). В 2020 году цены на жилье в России выросли в среднем на восемь процентов, а в крупных городах - более чем на десять процентов.

- Для населения важно, чтобы экономическая выгода от льготной ипотеки не перекрывалась ростом цен на недвижимость. Поэтому индивидуальные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе будет абсолютно правильным подходом, - уверен генеральный директор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев. - Общим трендом может также стать увеличение среднего размера ипотечного кредита. При системном повышении цен в регионе заемщики начнут оформлять кредиты на все большую сумму, что также повлияет на их расходы.

Однако, несмотря на рост цен, программа льготной ипотеки пока сохраняет значительный экономический потенциал для населения. По оценке экспертов "Метра квадратного", лишь в десяти-пятнадцати регионах льготная ипотека в случае ее продления после 1 июля 2021 года, скорее всего, потеряет экономический смысл для конечного потребителя. В прочих субъектах федерации польза льготного кредитования сохранится, особенно в случае стабилизации цен на жилье.

Справка РГ

По данным аппарата полпреда президента РФ в СФО, в сибирских регионах в этом году сдано шесть миллионов квадратных метров жилья, что на девять процентов больше показателя 2019 года. В Новосибирской области за январь-декабрь 2020 года, по данным Новосибирскстата, введено в эксплуатацию более 1,9 миллиона квадратных метров жилья - рост 10,3 процента к аналогичному периоду 2019-го.