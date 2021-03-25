Новости

Эндокринолог назвала необычный способ легко похудеть 06:53
В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество 06:29
Застройщик потребовал от мэрии Тюмени более 115 миллионов рублей 06:09
Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный 06:07
Лавров: Республика Корея - важный и перспективный партнер России в АТР 06:05
Вильфанд пообещал москвичам три солнечных дня 05:40
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях 05:37
Власти Японии назвали дальность полета северокорейских ракет 05:06
В Забайкалье отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет 05:01
В Минобороны заявили о развязанной против России ментальной войне 04:53
Минздрав Канады поместил на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах 04:39
Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей 04:15
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 04:04
Названы простые способы уменьшить риск возникновения рака 03:41
Пентагон одобрил размещение детей-мигрантов на двух базах в Техасе 03:37
Вильфанд сообщил о температурной "уравниловке" в ряде регионов России 02:45
В США число заболевших коронавирусом превысило 30 миллионов человек 02:31
NHK: Северная Корея запустила в сторону Японии баллистическую ракету 02:12
Бойкова и Козловский оценили прокат на "пятерку" 01:38
В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в епархиях 01:34
Хорватия с Влашичем и Ловреном уступила Словении в отборе ЧМ-2022 01:05
Утвержден план празднования 800-летия князя Александра Невского 00:30
Дзюба вышел на второе место по голам в истории сборной России 00:04
В Грузии заговорили о возможном провале массовой вакцинации 24.03.2021
Мишустин: Для равноправных отношений между РФ и ЕС есть все возможности 24.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
25.03.2021 06:48

Зажечь в разрезе

В Кузбассе предлагают первый региональный тур с кешбэком
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 63(8414)
Первый региональный брендовый тур с кешбэком по Кузбассу официально одобрил Ростуризм.

Четырехдневный тур под названием "Кузбасс - огонь в сердце" познакомит с промышленным и рекреационным потенциалом региона, за которым прочно закрепился имидж угледобывающего. Но маршрут пройдет через такие точки на карте Кемеровской области, что она может быть воспринята с самых разных сторон. Хотя, конечно, знакомство с историей крупнейшего промышленного региона страны невозможно без посещения угледобывающих предприятий. К слову, порулить самосвалом на разрезе до этого уже пробовали ВИП-гости региона. А ведь Кузбасс - это еще и черная и цветная металлургия, и большая химия.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Крыму на плато Ай-Петри обустроят туристические тропы

В маршрут включено семь знаковых территорий. Так, туристы увидят наскальную живопись эпохи неолита, созданную в третьем-четвертом тысячелетии до нашей эры, посетят Кузнецкую крепость в Новокузнецке, а также отправятся в Шерегеш - один из популярных горнолыжных комплексов России. Желающие смогут принять участие и в специально разработанных гастрономических и творческих мастер-классах.

В общей сложности, как сообщили в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, на маршруте пятьдесят объектов туристского показа, знакомящих с промышленными предприятиями, историей и древностями края, его природой, этникой и культурными достопримечательностями.

Путешествие с богатой познавательной "начинкой" включено в программу туристического кешбэка. Брендовый маршрут уже значится в предложениях федерального туроператора TUI. И если на предыдущих этапах кешбэком в Кузбассе пользовались в основном любители активного зимнего отдыха, то теперь для такого бронирования с двадцатипроцентной скидкой доступно более тридцати мест размещения.

Как полагают власти региона, новый этап продажи внутренних туров с кешбэком позволит активнее развивать в Кемеровской области всесезонный туризм. Ведь в последние годы туристам здесь начали предлагать не только зимние, но и летние путешествия по Горной Шории. Появляются варианты такого отдыха не только в Шерегеше, но и в Горной Саланге, на Танае и в окрестностях горы Югус под Междуреченском. .

Кстати

Проект создания Туристско-рекреационного кластера "Междуреченск" одержал победу в конкурсе Агентства стратегических инициатив (АСИ), организованном в минувшем году при поддержке федеральных минприроды, минэкономразвития, минвостокразвития и Ростуризма. Всего на конкурс было подано 115 заявок из 68 регионов страны, а в финал вышло 36 пилотных территорий. Признанный лучшим кузбасский проект включает в себя план развития трех экокурортов - "Югус - Поднебесные Зубья - Черный Салан". Здесь предполагается создание круглогодичных оздоровительных центров, гостиниц и пеших троп, музея тайги, визит-центра и новых приютов в Поднебесных Зубьях. А возможные перспективы уникальной горы Черный Салан - два десятка горнолыжных трасс, которые из-за особенностей климата можно будет использовать по прямому назначению до восьми месяцев в году. Благодаря победе в конкурсе АСИ проект включили в федеральную программу государственной поддержки развития туризма. Это даст возможность привлекать инвесторов и из России, и из-за рубежа, а также наставников из корпораций, профильных министерств и деловых объединений.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
В Минобороны заявили о развязанной против России ментальной войне
Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня