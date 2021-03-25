Первый региональный брендовый тур с кешбэком по Кузбассу официально одобрил Ростуризм.

Четырехдневный тур под названием "Кузбасс - огонь в сердце" познакомит с промышленным и рекреационным потенциалом региона, за которым прочно закрепился имидж угледобывающего. Но маршрут пройдет через такие точки на карте Кемеровской области, что она может быть воспринята с самых разных сторон. Хотя, конечно, знакомство с историей крупнейшего промышленного региона страны невозможно без посещения угледобывающих предприятий. К слову, порулить самосвалом на разрезе до этого уже пробовали ВИП-гости региона. А ведь Кузбасс - это еще и черная и цветная металлургия, и большая химия.

В маршрут включено семь знаковых территорий. Так, туристы увидят наскальную живопись эпохи неолита, созданную в третьем-четвертом тысячелетии до нашей эры, посетят Кузнецкую крепость в Новокузнецке, а также отправятся в Шерегеш - один из популярных горнолыжных комплексов России. Желающие смогут принять участие и в специально разработанных гастрономических и творческих мастер-классах.

В общей сложности, как сообщили в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, на маршруте пятьдесят объектов туристского показа, знакомящих с промышленными предприятиями, историей и древностями края, его природой, этникой и культурными достопримечательностями.

Путешествие с богатой познавательной "начинкой" включено в программу туристического кешбэка. Брендовый маршрут уже значится в предложениях федерального туроператора TUI. И если на предыдущих этапах кешбэком в Кузбассе пользовались в основном любители активного зимнего отдыха, то теперь для такого бронирования с двадцатипроцентной скидкой доступно более тридцати мест размещения.

Как полагают власти региона, новый этап продажи внутренних туров с кешбэком позволит активнее развивать в Кемеровской области всесезонный туризм. Ведь в последние годы туристам здесь начали предлагать не только зимние, но и летние путешествия по Горной Шории. Появляются варианты такого отдыха не только в Шерегеше, но и в Горной Саланге, на Танае и в окрестностях горы Югус под Междуреченском. .

Кстати

Проект создания Туристско-рекреационного кластера "Междуреченск" одержал победу в конкурсе Агентства стратегических инициатив (АСИ), организованном в минувшем году при поддержке федеральных минприроды, минэкономразвития, минвостокразвития и Ростуризма. Всего на конкурс было подано 115 заявок из 68 регионов страны, а в финал вышло 36 пилотных территорий. Признанный лучшим кузбасский проект включает в себя план развития трех экокурортов - "Югус - Поднебесные Зубья - Черный Салан". Здесь предполагается создание круглогодичных оздоровительных центров, гостиниц и пеших троп, музея тайги, визит-центра и новых приютов в Поднебесных Зубьях. А возможные перспективы уникальной горы Черный Салан - два десятка горнолыжных трасс, которые из-за особенностей климата можно будет использовать по прямому назначению до восьми месяцев в году. Благодаря победе в конкурсе АСИ проект включили в федеральную программу государственной поддержки развития туризма. Это даст возможность привлекать инвесторов и из России, и из-за рубежа, а также наставников из корпораций, профильных министерств и деловых объединений.