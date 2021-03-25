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25.03.2021 17:03
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе вспоминают погибших три года назад в "Зимней вишне"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В очередную годовщину трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" кемеровчане весь день несут живые цветы и игрушки к памятному камню у Парка Ангелов.

Фото: Instagram.com/tuleev_a.g/
Аман Тулеев: Пожар в "Зимней вишне" мог быть вызван поджогом

Три года назад в такой же прохладный мартовский день на том же самом месте сотни людей ждали новостей и надеялись на спасение своих родных, друзей и близких. Потом город замер от горя, осознав, что шестьдесят человек уже никогда не вернутся из "Зимней вишни".

Памятный камень установили на месте стихийного мемориала, где в том страшном марте среди цветов очень долго горели лампады. А через полтора года вместо сгоревшего торгово-развлекательного центра в городе появился необычный парк. Он шумит хвойными кронами. Сосен ровно шестьдесят.

В построенной в одном из уголков парка часовне иконы Божией Матери "В скорбех и печалех утешение" митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх в присутствии духовенства Кемеровской епархии и родственников погибших сегодня отслужил панихиду. Трагедия, унесшая 37 детских жизней, три года назад стала общей болью. И не перестает ею быть.

Пожар в "Зимней вишне" начался около четырех часов вечера 25 марта 2018 года. По факту трагедии было возбуждено несколько уголовных дел. На скамье подсудимых сейчас пятнадцать человек. В их числе бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, экс-глава регионального управления Госстройнадзора Танзиля Комкова, руководители ТРЦ, пожарные, представители компании, отвечавшей за сигнализацию и систему пожаротушения в ТРЦ.

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