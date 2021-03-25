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25.03.2021 15:43
Рубрика: Власть

В Новосибирской области вырастут выплаты на поддержку семей с детьми

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области на восьмой сессии утвердили изменения в законопроект, который касается социальной поддержки граждан, имеющих детей.
Игорь Гришунин: В Новосибирской области меры соцподдержки распространяются на 118 тысяч детей. Фото: Татьяна Кравченко Игорь Гришунин: В Новосибирской области меры соцподдержки распространяются на 118 тысяч детей. Фото: Татьяна Кравченко
Игорь Гришунин: В Новосибирской области меры соцподдержки распространяются на 118 тысяч детей. Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщил председатель парламента Андрей Шимкив, согласно поправкам в ближайшее время будет произведен перерасчет ежемесячных денежных выплат на детей.

Фото: Татьяна Кравченко
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Министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Ярослав Фролов пояснил, что изменится размер предоставляемой ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Особо министр подчеркнул, что размер выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. Размер ежемесячной выплаты ставится в зависимость от дохода семьи. Перерасчет должен быть произведен не позднее 1 апреля текущего года.

Рассчитываться выплаты будут, исходя из установленного на 2021 год прожиточного минимума для детей - 12729 рублей.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин подчеркнул особую значимость рассматриваемого законопроекта.

- В нашем регионе меры поддержки распространяются на 118 тысяч детей, - сказал депутат. - В наступившем году на ежемесячные доплаты семьям будет затрачено 10,23 миллиарда рублей, в том числе почти 2,3 миллиарда - из областного бюджета. При этом общая сумма выплат вырастет на три миллиарда рублей, из них 706 миллионов - доля бюджета области, - сказал Игорь Гришунин.

Депутаты утвердили закон "О внесении изменений в статью 4.3 закона Новосибирской области "О социальной поддержке граждан, имеющих детей" сразу в двух чтениях. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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