В Омской области взялись за возрождение национальных сел

По данным исследования Центра экономических и политических реформ, за последние десять лет в Омской и Новосибирской областях исчезло более семидесяти деревень. Упразднено свыше десятка населенных пунктов в Красноярском крае и столько же в Кузбассе. Сотни сибирских сел остаются в зоне риска. Новые поселения образуются главным образом вблизи крупных городов в виде коттеджных поселков.

Молодая омская предпринимательница Сумбель Хасанова намерена вместе с командой единомышленников возродить татарскую деревню на севере Омской области. Девушка уверена, что Сеитово, которому уже более семисот лет, достойно стать частью туристического маршрута, несмотря на то, что здесь осталось полсотни дворов. В прошлом году социальные проекты Хасановой пять раз становились победителями различных конкурсов, в том числе Фонда президентских грантов.

- Мы понимаем: для того чтобы деревня, основанная бухарцами-сеидами на месте стоянки древнего человека, ожила, великолепной природы с рекой и озерами мало, - пояснила корреспонденту "РГ" Сумбель Хасанова. - Поэтому всей семьей окончили школу социальных предпринимателей. Средства грантов вложили в развитие инфраструктуры. Отремонтировали здание пустующей школы, где теперь можно размещать гостей. Открыли пекарню, столярный цех, клуб национальных ремесел. Считаем, что Сеитово вполне могло бы стать центром проведения международных праздников, таких как Сабантуй, а также частью экомаршрута. Правда, добраться сюда непросто. Если по зимнику приезжают охотники и рыболовы - до пятисот человек за сезон, то летом в непогоду дорога проблематична.

От автотрассы деревню отделяет всего восемь километров, однако если тянуть от нее дорогу в Сеитово по заболоченной почве, то это потребует применения наиболее затратной технологии, которая выльется региональной казне в десятки миллионов рублей. Власти считают это нецелесообразным. Тем не менее команда Хасановой от проекта "Сеитовая сказка" не отказывается.

- Мы начинаем создавать "градообразующий" фундамент, - поясняет Сумбель Хасанова. - В прошлом году с привлечением региональной финансовой поддержки основали крестьянско-фермерское хозяйство, создали четыре рабочих места. В этом году планируем расширяться и создать еще столько же. Конечно, отсутствие дороги стопорит развитие новых предприятий. Но мы надеемся, что общими усилиями проблему все-таки удастся решить.

Аул Бакабас в Исилькульском районе Омской области официально прекратил существование в 2008 году. Председатель общественной организации "Мерей" намерен его возродить с помощью предпринимателей.

- Основой могут стать традиционные для казахов коневодство и овцеводство, - отмечает социальный предприниматель Советхан Темирбаев. - Мы уже вложили в КФХ около четырех миллионов собственных и заемных средств. А параллельно организовали для молодежи кружки и курсы по изучению казахского языка, традиций и народной культуры.

Руководство района пообещало помочь с оформлением дополнительных шести гектаров земли. Проектом также заинтересовались в торговом представительстве Республики Казахстан по Омской области, предложив создать в приграничном районе этнокультурный центр.

А Ольга Шестакова продвигает идею сохранения славянской культуры и традиций в экопоселении Имберень, расположенном вблизи деревни Черноозерье в Саргатском районе. Около двадцати лет назад эти живописные места облюбовали горожане, получившие в аренду восемьдесят гектаров земли для садоводства, но осели здесь основательно и даже построили школу, где по вечерам работают и преподают уроки ремесла народные умельцы. Развивать проект, по мнению его авторов, поможет принятие федерального закона "О родовых поместьях", который позволит закрыть все нормативные вопросы, в том числе земельные.

Авторы проектов пользуются услугами Омского регионального бизнес-инкубатора.

- Эта площадка позволяет предпринимателям и активистам не только презентовать свои идеи, но и обсуждать с опытными экспертами профильных служб и министерств возможности господдержки. А также понимать, насколько экономически целесообразен тот или иной проект, и что требуется сделать, чтобы включить его в туристическую или сельскохозяйственную отрасли региона, - пояснила корреспонденту "РГ" председатель Центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина.

Тем временем

По данным портала "ТурСтат", в прошлом году в Омской области ощутимо увеличился внутренний турпоток. В списке самых популярных объектов - "Пять озер" в Муромцевском районе, "Старина Сибирская" в Большеречье (рост турпотока составил 50 процентов) и соленое озеро Эбейты (рост - 150 процентов). В 2020-м постояльцы омских санаториев тратили на отдых и лечение в среднем 2,6 тысячи рублей в сутки (на 27 процентов меньше, чем в Ялте). Самые дорогие здравницы Сибири - на Алтае, где сутки пребывания вместе с питанием обошлись туристам в четыре тысячи рублей.