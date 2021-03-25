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25.03.2021 06:06
Рубрика: Власть

Цифровой прорыв

В омскую глубинку впервые пришел высокоскоростной интернет
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 63(8414)
Первую базовую станцию для оказания услуг мобильной связи установили в отдаленной северной деревне Редкое. Проект является пилотным и осуществлен в рамках программы устранения цифрового неравенства. Теперь надежная связь появилась не только у местных жителей, но и у соседей из близлежащих сел Называевского района Омской области.

Для омской глубинки это настоящий прорыв.

- Без интернета сейчас никуда. Особенно остро мы это почувствовали во время пандемии, когда школьники и студенты перешли на "удаленку". Ловить связь приходилось на перекрестке, работать по ночам. Сейчас это все позади. Селяне могут спокойно трудиться, учиться, смотреть фильмы, записываться на прием к врачу, оплачивать коммуналку. Огромное спасибо провайдеру и региональной власти за то, что открыли нам окно в виртуальный мир, - говорит директор Путиловской средней школы, где учатся местные ребятишки, Тамара Франк.

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По словам студента Алексея Дудоладова, живущего в соседнем поселке, чтобы подключиться к интернету для дистанционного обучения, он был вынужден залезать на березу. Теперь проблема решена раз и навсегда.

- Доступность услуг сотовой связи в регионе достаточно высокая - 97 процентов территории, - сообщил на открытии станции в формате видеоконференции губернатор Омской области Александр Бурков. - Но в то же время есть 53 населенных пункта, где нет связи, и еще 307, где требуется улучшение ее качества. В общей сложности шестьдесят тысяч жителей области ожидают широкополосный интернет. Сегодня в деревне Редкое совместно с компанией "Ростелеком", которая взяла на себя финансовую и организационную работу, мы сделали первый шаг в этом направлении. И продолжим работу по обеспечению качественной связью малых сел региона.

В ходе публичного тестирования новой вышки скорость мобильного интернета в отдаленном селе достигла пятидесяти мегабит в секунду. Базовая станция в деревне Редкое - это начало нового этапа масштабной программы по устранению цифрового неравенства.

- Цифровая страна начинается с создания мощной и разветвленной инфраструктуры для доступа в интернет. Мы рады, что пилотная базовая станция в рамках подготовки проекта УЦН 2.0 установлена именно в Омской области. Впервые в проект включено обеспечение мобильной связи в небольших населенных пунктах. Бизнесу из-за малого числа пользователей делать это невыгодно. Поэтому на помощь приходит государство, помогая тем самым ликвидировать цифровое неравенство между городом и селом, - поясняет вице-президент, директор МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

В Сибири с начала реализации проекта по устранению цифрового неравенства введено в эксплуатацию 1733 точки доступа (ТД). Проложен 23441 километр волоконно-оптических линий связи. Больше всего ТД построено в Новосибирской области (279), Алтайском крае (236), Красноярском крае (232) и Омской области (232).

Справка РГ

Первую фазу проекта устранения цифрового неравенства "Ростелеком", в соответствии с государственным контрактом, реализует с 2014 года. Задача этапа - обеспечить высокоскоростным интернетом пункты с населением от 250 до 500 человек. Это почти 14 тысяч поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. На 31 декабря 2020-го проект УЦН 1.0 реализован почти на 90 процентов и завершится в этом году.

В 2021 году стартует вторая фаза глобальной цифровизации страны. Речь идет об обеспечении высокоскоростным интернетом сел и деревень с населением от 100 до 250 человек, а также о начале предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи. До 2030 года она будет доступна жителям 24 тысяч населенных пунктов России.

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