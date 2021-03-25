В результате аварии под Новосибирском погибли мужчина и женщина

На территории Новосибирского района Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как рассказал начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов, авария случилась утром в 07.10 по местному времени на 1450-ом километре автодороги "Иртыш". По данным инспекции, автомобиль марки Daihatsu, за рулем которого находилась женщина 1976 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu.

Помимо водителя, в легковом автомобиле находился мужчина, который скончался на месте. Его личность в полиции устанавливается, на вид погибшему было около 40 лет. Женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, к сожалению спасти ей жизнь медикам не удалось, она умерла в больнице.