В Томске пресекли канал незаконной легализации мигрантов из Азии

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона. Они помогли незаконно получить документы и прописку более 100 выходцам из стран Центральной Азии.

- Уголовное дело возбуждено по статье 322.1 УК РФ - "Организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации", - сообщает УФСБ России по Томской области.

По версии следствия, сотрудники компании, оказывающей услуги мигрантам, за вознаграждение помогали им незаконно получать сертификаты для трудоустройства, разрешения на временное проживание, вида на жительство и приобретения гражданства РФ. Мигрантов регистрировали в домах, где они фактически не проживали.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.