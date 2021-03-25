Заксобрание Новосибирской области приняло первые поправки в бюджет-2021

На восьмой сессии Законодательного собрания Новосибирской области утверждены первые изменения в бюджет 2021 года. За них сразу в двух чтениях проголосовали депутаты.

Как подчеркнул спикер заксобрания Андрей Шимкив, поправки касаются важных направлений, которые усилены дополнительным финансированием.

- В числе приоритетных - решение о выделении 390,5 миллиона рублей на приобретение жилья для детей-сирот. Сохранены средства в бюджете на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны в селе - на этом мы не должны экономить. Важны и выделенные поселку Садовый 65 миллионов рублей на газификацию домов, в которых проживают многодетные семьи. По этому вопросу жители обращались к депутатам. Рад, что этот вопрос будет решен, - прокомментировал Андрей Шимкив.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона - министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, корректировка бюджета, прежде всего, обусловлена дополнительными ассигнованиями из федерального бюджета, которые предоставлены региону по решению правительства РФ. Это - порядка 8,4 миллиарда рублей, большая часть которых предназначена для развития дорожного комплекса.

- Пятьдесят миллионов рублей заложено на строительство школы №54 в Новосибирске. Здесь мы свое слово сдержали. Значительная часть средств будет направлена на развитие сферы здравоохранения, строительство семи поликлиник, - уточнил председатель заксобрания.

Часть бюджетных корректив коснется переходящих финансовых обязательств бюджета 2020 года, оказания дополнительной поддержки муниципальным образованиям на расходы по техническому присоединению к инженерным сетям при строительстве специализированнного жилого фонда. Одно из важных направлений - выплаты медработникам, которые оказывают помощь гражданам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. На это направят 83 миллиона рублей.

Также предусмотрены средства на реализацию региональных проектов, новую сеть и содержание имущества, в том числе ремонт фасада бассейна "Нептун", мероприятия по подготовке к чемпионату мира по волейболу.

Депутат Вячеслав Илюхин попросил руководителя профильного министерства пояснить, почему сдвинуто финансирование целого ряда объектов. По словам Виталия Голубенко, это было необходимо сделать, чтобы ускорить решение проблем многодетных семей и обеспечения жильем детей-сирот.

Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов обратил внимание на то, что все предложения областного правительства по изменению бюджета подробно рассмотрены на фракции. Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев сообщил, что поправки, а всего их поступило 130, были рассмотрены во всех комитетах заксобрания, и законопроект готов к принятию в двух чтениях.

Федор Николаев в числе значимых поправок назвал увеличение на 1,43 миллиарда рублей общего объема средств, направляемых на строительство мостового перехода через Обь - за счет средств федерального бюджета (всего 11,7 миллиарда рублей). Еще одна крупная поправка - 705 миллиона рублей - касается ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. На 146 миллионов рублей увеличено финансирование по министерству цифрового развития. Депутаты также утвердили дополнительные 116 миллионов рублей на финансирование объектов капстроительства в муниципальных районах и городских округах.

Андрей Шимкив сообщил, что на сессиях заксобрания в мае или июне будет рассмотрена программа реализации наказов избирателей депутатам.

- Каждый наказ должен быть выверен, отработан и воплощен в жизнь, - заявил спикер регионального парламента.