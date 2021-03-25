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25.03.2021 13:55

Знаменитый стрит-арт художник Миша Мост провел в Омске мастер-класс

Известный граффити-райтер Миша Мост провел творческий тренинг с юными художниками - воспитанниками омской арт-галереи "Квадрат". Теперь фасад здания украсит необычное изображение Галактики, выполненное в стиле стрит-арт. Турне художника состоялось благодаря бренду "Троекурово", который выступает с программой поддержки современного искусства.
Фото: Арт-галерея "Квадрат" Фото: Арт-галерея "Квадрат"
Фото: Арт-галерея "Квадрат"

Миша Мост - не только известный российский художник, работы которого находятся в коллекции Третьяковской галереи, но и один из основателей отечественного граффити, организатор фестивалей, выставок и проектов, посвященных разным проявлениям уличного искусства. Опытом мастер готов делиться и с подрастающим поколением.

- Творческий путь бывает нелегким, поэтому я хочу поддержать юных художников. Дать им возможность проявить себя, - пояснил цель турне Миша Мост. - Такая же задача - и у бренда "Троекурово", который поддерживает тех, кто идет к своей цели, несмотря на сложности. Я уверен, что это культурное событие в арт-галерее "Квадрат" запомнится омичам.

Мастер-класс художника длился почти пять часов. Но для ребят, которые никогда прежде не держали в руках баллончики с краской и впервые пробовали себя в новом виде творчества, часы пролетели как один миг. Задачу - изобразить Галактику, работая в команде, они выполнили. Рисовать космос, звезды и планеты безумно интересно, признаются омские художники. А в новом жанре и под руководством классного учителя - тем более. Как знать, может кто-то из них, когда вырастет, станет знаменит, как Миша Мост.

Теперь изображение Парада планет украсит фасад здания арт-галереи "Квадрат" и еще долго будет напоминать омичам о необычном мастер-классе.

Стоит сказать, что Омск - не первый город, где Миша Мост проводит тренинги. Он уже побывал в Тюмени, где состоялся "взрослый" мастер-класс и появились граффити на тему города. Следующая остановка турне художника в рамках поддержки ребрендинга "Троекурово" - Пермь.

Справка

Бренд "Троекурово" появился в 2008 году. Сегодня он является ключевым в Группе "ПРОДО", входит в ТОП-3 по знанию марки в категории охлажденной продукции из мяса курицы в России и уверенно лидирует в домашних регионах.

- В 2021 году пришло время для основательной перезагрузки. Бренд пересмотрел платформу, обновил дизайн упаковки продукции, которая уже появилась на полках магазинов, - поясняет директор по маркетингу категории птица Группы "ПРОДО" Марина Семенова.

Продукция "Троекурово" проходит предельно строгий контроль качества на всех этапах производства. На предприятиях бренда работают настоящие эксперты с многолетним опытом. Оборудование регулярно модернизируется. Курочки "Троекурово" выращиваются исключительно на отечественных кормах без ГМО и гормонов роста, что обеспечивает максимальную пользу и натуральный вкус продукции.

Материал предоставлен ООО "Группа Коммуникатор"

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