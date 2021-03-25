Глава СПЧ взял на контроль возвращение детей жительнице Махачкалы

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев взял под личный контроль ситуацию с возвращением отобранных судом у жительницы Махачкалы троих ее детей. Об этом сообщила заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

История 33-летней Нины Церетиловой вызвала широкий резонанс в Сети. Ирина Киркора рассказала о том, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу. По причине якобы "аморального образа" жизни их матери Нины Церетиловой. Однако женщина утверждает, что суд отнесся к ней необъективно, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Женщина, возмутилась решением суда и обратилась с просьбой о помощи в СПЧ.

"Председатель Совета Валерий Фадеев взял эту историю под личный контроль. Будем внимательно следить за исполнением решения суда. Важно, чтобы в ближайшее время дети вернулись к матери", - сообщает официальный сайте СПЧ.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов также поручил министру внутренних дел республики Абдурашиду Магомедову найти отобранных у Церетиловой детей и вернуть их женщине.

Тем временем Верховный суд Дагестана сообщил, что удовлетворил апелляционную жалобу Церетиловой, дети будут жить с ней.