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25.03.2021,  
09:31
Текст:  Светлана Цыганкова

"Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковой "Циркон" в Баренцевом море

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач. Экипаж будет испытывать гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщили в пресс-службе Северного флота, военные моряки дивизии ракетных кораблей отработают задания по боевой подготовке и выполнят стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням. Кстати, и в прошлом году фрегат испытывал современное гиперзвуковое оружие морского базирования в Белом море. Он провел несколько успешных стрельб "Цирконом". Испытания продолжатся и в 2021-м, впервые планируется совершить залповый пуск.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350. Построен в Петербурге на заводе "Северная верфь". В состав ВМФ России вошел в 2018 году. Корабли данного проекта способны бороться с надводным, воздушным и подводным неприятелем. Они могут наносить удары на расстояние свыше полутора тысячи километров.

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