"Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковой "Циркон" в Баренцевом море

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач. Экипаж будет испытывать гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, военные моряки дивизии ракетных кораблей отработают задания по боевой подготовке и выполнят стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням. Кстати, и в прошлом году фрегат испытывал современное гиперзвуковое оружие морского базирования в Белом море. Он провел несколько успешных стрельб "Цирконом". Испытания продолжатся и в 2021-м, впервые планируется совершить залповый пуск.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350. Построен в Петербурге на заводе "Северная верфь". В состав ВМФ России вошел в 2018 году. Корабли данного проекта способны бороться с надводным, воздушным и подводным неприятелем. Они могут наносить удары на расстояние свыше полутора тысячи километров.