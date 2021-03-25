Испанец с топором попытался нелегально попасть в Калининград из Польши

Гражданина Испании с пневматическим пистолетом, ножами и топором задержали польские пограничники при попытке нелегально перейти через границу в Калининградскую область.

Об этом сообщается на официальном сайте Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы. Инцидент произошел 23 марта. В районе Бранево пограничный патруль заметил мужчину, направлявшегося в сторону государственной границы.

Заметив пограничников, мужчина начал убегать. Патруль остановил его перед линией границы. Выяснилось, что 42-летний гражданин Испании нес в большом рюкзаке пневматическое оружие, два охотничьих ножа, топор, рацию, ноутбук, палатку, спальный мешок и другие вещи для путешествия. Также у него была валюта разных стран - доллары США, австралийские и британские фунты, японские иены, исландские кроны.

Пограничники установили, что задержанный прибыл в Польшу из Австрии через Германию. Он объяснил, что путешествует по всему миру, это подтверждают штампы в его паспорте (Австралия, Арабские Эмираты, Таиланд и Марокко). Любитель экстремальных путешествий признался, что мечтал увидеть, как выглядит Россия и обычная жизнь там, и поэтому решил перейти через "зеленую" границу (вне пунктов пропуска).

Экстремал отделался предупреждением. Вместо России его отправили в Мальборк, откуда он отправился в обратный путь на родину.