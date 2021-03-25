Петербурженка выжила после понижения температуры тела до 24 градусов

Уникальную операцию провели врачи Елизаветинской больницы Петербурга. Хирурги осуществили линейное протезирование восходящего отдела аорты, для этого они понизили температуру тела пациентки до 24 градусов.

Вообще-то Елизаветинская больница - это медучреждение широкого профиля и уникальными операциями на сосудах здесь обычно не занимаются. Но выбора не было - пациента поступила в терминальной стадии, счет шел на минуты.

Как говорят в Елизаветинской больнице, у пациентки произошло расслоение аорты, внутренняя оболочка надорвалась. Необходимо было пересаживать протез поврежденного участка восходящего отдела. При этом перевозку в другую больницу женщина не пережила бы.

Хирурги подключили пациентку к искусственной системе кровоснабжения и создали "циркуляторный арест", в этот период температура тела женщины опустилась до 24 градусов и кровью снабжалась только голова. Поврежденный участок аорты был отрезан, на его место хирурги установили протез и реимплантирвали все ветви аорты.

Операция очень сложная и для успеха она должна быть проведена быстро. Петербургские хирурги справились - успели минута в минуту. Протез прижился. Сейчас пациентка выписана из больницы.