По падению вертолета под Калининградом начата доследственная проверка

В Калининградской области началась доследственная проверка по факту падения вертолета, сообщили в пресс- службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас установим все обстоятельства и дальше будем принимать решение о возбуждении уголовного дела", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, среди наиболее вероятных причин аварии - ошибка экипажа и техническая неисправность.

Напомним, что ЧП произошло в акватории Куршского залива в 5 км от города Полесск: пропала связь с экипажем вертолета Ка-32 МЧС. На борту было три человека и двое из них уже спасены.

Сейчас идут поиски третьего члена экипажа. Поисковые работы осложняются непогодой на море - сильный ветер и температура воды +4 градуса.