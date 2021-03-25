В Карелии более 370 спортсменов проплывут по Онежскому озеру

В Петрозаводске в четверг стартовали всероссийские соревнования по зимнему плаванию. В Карелию приехал 371 спортсмен из 33 субъектов РФ - от Калининграда до Сахалина.

Соревнования пройдут в 13 возрастных категориях в дисциплинах баттерфляй, вольный стиль, брасс и командные эстафеты. Как отметил организатор и главный тренер сборной команды России по зимнему плаванию Игорь Лукин, в прошлом году из-за ограничений по коронавирусной инфекции соревнования отменили. Поэтому в нынешнем году заявилось такое рекордное число участников. Ледяной бассейн на набережной Онежского озера уже готов.

Кстати, сегодня стало известно, что Чемпионат мира по зимнему плаванию 2022 года пройдет в Петрозаводске. Такое решение приняла Международная ассоциация зимнего плавания.