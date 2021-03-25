В норвежском порту Киркенес опрокинулся мурманский траулер "Мелькарт", судно планируется поднять. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в компании "Мурман СиФуд", которой принадлежит судно.

- Сейчас идут работы по подъему "Мелькарта", - отметили в компании. - Причины опрокидывания судна пока неизвестны, они будут выясняться в ходе внутреннего расследования. Также свое расследование по этому поводу проведет норвежская сторона. Повреждения, которые получило судно, оценить пока невозможно, это будет сделано после подъема.

"Мелькарт" проходил ремонт на судоверфи KIMEK в Киркенесе. К моменту аварии ремонт был уже завершен, судно через несколько дней должно было выйти в море на промысел. Спуск траулера на воду из дока KIMEK начался 24 марта, сразу после спуска судно резко накренилось, а затем легло на бок. Из 26 человек, составляющих экипаж траулера, на борту находились 8. Никто из них не пострадал. Предположительно, авария произошла из-за смещения грузов, установленных на полубаке (передней части палубы судна) и в трюме. Сейчас опрокинутый траулер лежит на погружной платформе дока.

- Опрокидывание произошло в течение нескольких десятков секунд, - прокомментировал ситуацию один из очевидцев аварии. - Люди выбегали и вылезали из помещений судна, кто-то спасался вплавь. Будем следить, что будет дальше. Для подъема судна нужны мощные краны, поскольку водоизмещение у судна большое, плюс оно частично затоплено водой. Вот так при крене закрепленный груз смещается и топит пароход. Если бы это произошло в море, траулер уже лежал бы на морском дне.