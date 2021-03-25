В Петербурге начали строить первую развязку ШМСД

В Петербурге началось строительство первой развязки для Широтной магистрали скоростного движения - дороги, которая призвана связать восточные и западные районы города с южной стороны.

Первый этап - начало строительства Витебской развязки, сообщает администрация Петербурга. Она позволит связать Западный скоростной диаметр (ЗСД) с Московским и Фрунзенским районами.

Протяженность дороги составил 2,6 километра, ежедневно здесь сможет проезжать до 70 тысяч автомобилей.

Полная стоимость развязки - 39,4 миллиарда рублей. 10 миллиардов выделит федеральный бюджет, 16,8 поступят из казны Петербурга, оставшуюся сумму оплатит частный инвестор.

В этом году федеральный бюджет перечислит на строительство объекта три миллиарда рублей, из местного бюджета направят 6,6 миллиарда рублей.

Ожидаемый срок строительства - четыре года. Работы начались с участка у ЗСД вблизи железнодорожной станции "Броневой", где планируется стык развязки с Западным скоростным диаметром. Далее дорога пройдет через Московский проспект на участке между станциями метро "Московские ворота" и "Электросила" и соединится с Витебским проспектом.