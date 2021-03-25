Новости

СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали 16:16
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака 16:13
Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей" 15:51
Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков 15:41
В Карелии более 370 спортсменов проплывут по Онежскому озеру 15:39
На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского 15:36
Путин проведет в пятницу заседание Совбеза РФ 15:30
Власти Дагестана помогут жительнице региона вернуть детей 15:29
В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов 15:27
Неизвестный захватил самолет в Мавритании 15:20
Фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо возвращается в Москву 15:19
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 15:17
Минцифры обновило систему реестра российского ПО 15:13
Уголовное дело экс-главы курганского МЧС передано в суд 15:05
В МИД КНР прокомментировали национализацию украинского завода "Мотор-Сич" 14:56
Петербурженка выжила после понижения температуры тела до 24 градусов 14:53
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 14:50
В Минздраве сравнили эффективность трех российских вакцин от коронавируса 14:37
Малайзия закупит почти 13 миллионов доз вакцины "Спутник V" 14:36
Минэкономразвития: На подсолнечник будет введена запретительная пошлина 14:33
В Петербурге начали строить первую развязку ШМСД 14:31
Видео: В Чите впервые зафиксировали грозу со снегом 14:20
В Германии подсчитали ущерб от введения нового локдауна 14:19
"Тамбов" отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов 14:17
СК Новгорода начал проверку обрушения купола древнего храма 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 15:27
Рубрика: Происшествия

В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд разрешил преподавателям одного из вузов осматривать комнаты студентов при дистанционной сдаче экзаменов и зачетов. Ранее эту меру пытался оспорить один из студентов.

Фото: Из архива Евгения Саутина
Первокурсник отменил в своем вузе дресс-код

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, молодому человеку не понравились правила вуза при сдаче дисциплин дистанционным способом. Они подразумевали, что студент перед сдачей экзамена или зачета должен переместить видеокамеру так, чтобы преподаватель увидел комнату, где находится учащийся.

В помещении не должно быть посторонних, также не должно быть других включенных компьютеров, телефонов или планшетов. Плакаты со шпаргалками на стенах также не допускались, более того, не должно быть тетрадей, блокнотов или иных предметов, где можно было разместить подсказки. Также не разрешается присутствие в комнате третьих лиц.

Студент решил, что эти такие правила вуза нарушают неприкосновенность жилища и частной жизни.

Представители вуза на судебном заседании заявили, что требования справедливы, поскольку в аудитории от студентов также требуют не использовать мобильные телефоны и запрещают шпаргалки, а единственный способ не допустить списывания дома - осмотреть помещения.

Фото: iStock
Докторские кандидатские разрешили защищать в новом формате

Изначально дело рассматривалось в Калининском райсуде, там согласились с доводами вуза. Студент обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но и в Санкт-Петербургском городском суде пришли к выводу, что нарушений со стороны учебного заведения здесь нет.

Стоит отметить, что дистанционная сдача экзаменов и зачетов в вузах происходила в период самых жестких коронавирусных ограничений. Сейчас студенты-россияне учатся очно, так что экзамены и зачеты сдают в аудиториях.

Однако многие иностранные студенты из-за закрытых границ получают образование дистанционно до сих пор. Соответственно, сдача дисциплин у них проводится посредством видеосвязи.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик