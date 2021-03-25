В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов

Санкт-Петербургский городской суд разрешил преподавателям одного из вузов осматривать комнаты студентов при дистанционной сдаче экзаменов и зачетов. Ранее эту меру пытался оспорить один из студентов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, молодому человеку не понравились правила вуза при сдаче дисциплин дистанционным способом. Они подразумевали, что студент перед сдачей экзамена или зачета должен переместить видеокамеру так, чтобы преподаватель увидел комнату, где находится учащийся.

В помещении не должно быть посторонних, также не должно быть других включенных компьютеров, телефонов или планшетов. Плакаты со шпаргалками на стенах также не допускались, более того, не должно быть тетрадей, блокнотов или иных предметов, где можно было разместить подсказки. Также не разрешается присутствие в комнате третьих лиц.

Студент решил, что эти такие правила вуза нарушают неприкосновенность жилища и частной жизни.

Представители вуза на судебном заседании заявили, что требования справедливы, поскольку в аудитории от студентов также требуют не использовать мобильные телефоны и запрещают шпаргалки, а единственный способ не допустить списывания дома - осмотреть помещения.

Изначально дело рассматривалось в Калининском райсуде, там согласились с доводами вуза. Студент обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но и в Санкт-Петербургском городском суде пришли к выводу, что нарушений со стороны учебного заведения здесь нет.

Стоит отметить, что дистанционная сдача экзаменов и зачетов в вузах происходила в период самых жестких коронавирусных ограничений. Сейчас студенты-россияне учатся очно, так что экзамены и зачеты сдают в аудиториях.

Однако многие иностранные студенты из-за закрытых границ получают образование дистанционно до сих пор. Соответственно, сдача дисциплин у них проводится посредством видеосвязи.