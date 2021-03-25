В Петербурге жителей первых этажей освободили от платы за лифт

Жители Северной столицы, проживающие на первых этажах или же в подъездах, не оборудованных лифтами, не будут платить за обслуживание лифтов - до особого распоряжения. Об этом сообщили в комитете по тарифам Петербурга.

Ранее в марте жильцы первых этажей или парадных без лифтов с удивлением увидели в квитанциях новую для них строку с реальной оплатой за обслуживание лифтового оборудования. Между тем на протяжении долгого времени такая оплата с них не взималась. Петербуржцы стали возмущаться: почему за лифт должны платить и те, кто им не пользуется?

В комитете по тарифам ссылались на положения Жилищного Кодекса, указывающие, что собственники помещений в многоквартирном доме в равной степени несут бремя содержания общего имущества. Правительство города лишь определяет размер платы за содержание жилого помещения только для нанимателей и собственников помещений в многоквартирном доме, - если они не смогли договориться о других условиях самостоятельно.

В комитете указывают, что включение в число плательщиков жильцов, не пользующихся лифтами, произошло после протеста прокуратуры, потребовавшей привести плату за лифты в соответствии с федеральным законодательством.

Как отмечают в комитете по тарифам, чтобы предупредить возможные злоупотребления со стороны управляющих организаций при начислении оплаты из-за неверного толкования распоряжения, было принято решение вернуться к старой схеме. Но временно. Чтобы управляющие компании и сами собственники смогли подготовиться к изменениям по оплате. Кстати, собственники могут договориться о распределении трат на содержание общего имущества дома самостоятельно.