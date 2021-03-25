В Великом Новгороде обрушился купол собора XVII века

В Великом Новгороде с Воскресенского собора, построенного в XVII веке, упал один из куполов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте происшествия.

У собора пять малых куполов. Остальные находятся на своих местах. В результате происшествия никто не пострадал.

Двухстолпный храм был построен в 1698-1700 годах в местечке Деревяницы, это север Великого Новгорода. В первые годы советской власти в помещениях был обустроен склад.

Сам храм находится в аварийном состоянии, службы там не проводятся.