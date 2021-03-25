Исследование: стало известно, на сколько мужчина выше женщины

Ученые из Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий, Новосибирского государственного университета, Института цитологии и генетики сибирского отделения РАН и Института науки и технологий Вены провели исследование зависимости роста человека от пола, генов и условий жизни. Результаты были опубликованы в журнале European Journal of Human Genetics.

Они собрали массив данных нескольких сотен тысяч человек по всему миру и проанализировали информацию об их росте, условиях жизни, генетических особенностях. И нашли связь между параметрами распределения роста человека и суммы различных факторов, обуславливающих эти параметры.

Причем как выяснилось, генетика имеет большее влияние на рост мужчины, чем на рост женщины. И если ранее разница между ростом в зависимости от пола зависел от ареола обитания - в каждой стране называлось разное число сантиметров, то теперь выведена точная формула: рост мужчины больше, чем рост женщины на восемь процентов.