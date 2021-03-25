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25.03.2021 11:10
Рубрика: Экономика

Симферополь попал в топ-3 популярных для отдыха летом городов РФ

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Согласно рейтингу, который составил сервис планирования путешествий OneTwoTrip, Симферополь занял второе место среди наиболее популярных городов России для путешествий предстоящим летом. Об этом со ссылкой на данные, полученные посредством анализа приобретенных клиентами сервиса авиабилетов, сообщает RT.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Список традиционно возглавила Москва, на которую пришлось 20 процентов всех бронирований. В крымскую столицу намерены полететь 14 процентов. Третье место занял Сочи, куда этим летом собираются прибыть 11 процентов клиентов сервиса. В рейтинг также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.

В этом году перелет обойдется российским путешественникам в среднем в 10,6 тысячи рублей.

Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, что на майские праздники вылетающие из Москвы путешественники прежде всего намерены отправиться в Симферополь, Сочи и Калининград. Самое популярное авианаправление на майские праздники - Москва - Симферополь. Средняя цена авиабилета увеличилась по сравнению с 2019 годом на 5 процентов - с 6019 до 6330 рублей (в мае 2020 года авиаперевозки на полуостров были фактически свернуты из-за введенных антиковидных ограничений).

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