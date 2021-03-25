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25.03.2021 20:58
Рубрика: Спорт

"Локомотив-Кубань" сравнял счет в 1/4 финала Еврокубка с УНИКСом

Текст: Александр Ершов
В четверг во втором матче четвертьфинала баскетбольного Еврокубка "Локомотив-Кубань" на своей арене победил казанский УНИКС - 86:74 (19:20, 26:11, 22:20, 19:23). Таким образом, краснодарцы после поражения в гостях (88:94) сравняли счет в серии плей-офф до двух побед. Командам предстоит теперь провести в 1/4 финала решающий матч.
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань" Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

Эта встреча, которая и определит обладателя путевки в 1/2 финала престижного турнира, состоится в столице Татарстана в следующую среду, 31 марта.

Фото: Пресс-служба Лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в плей-офф баскетбольной Единой лиги

В минувший понедельник соперники выдали в Казани огненный поединок, в котором кубанцы выиграли три четверти, однако общую победу все-таки одержали хозяева площадки. Причем в немалой степени за счет своих блестящих попаданий издали: баскетболисты УНИКСа отправили в кольцо железнодорожников 19 (!) трехочковых бросков.

Главный тренер железнодорожников Евгений Пашутин в своем комментарии накануне второго матча на это и обратил особое внимание: "Следует сыграть ближе на периметре со снайперами соперника, которым мы многое позволили в игре в Казани. Настраиваемся на тяжелый матч с высоким уровнем физического контакта".

Наставник казанцев Димитрис Прифтис сделал в чем-то похожий прогноз: "Ожидаем тяжелую игру, нам нужно быть готовыми ментально и физически. У нас есть некоторые проблемы, связанные с травмами, но мы едем в Краснодар, чтобы биться".

"Сделать или умереть!" - баннер с такими словами (правда, написанными по-английски) вывесили на одной из трибун фанаты "Локо". И на этот призыв баскетболисты хозяев горячо откликнулись с первых минут. Их разыгрывающий Калниетис, принявший забивать с самых разных дистанций, повел за собой команду. Несмотря на несколько потерь, краснодарцы через шесть минут уже вели с вполне приличной разницей - 15:8.

Однако в ходе тайм-аута Прифтис сумел привести своих игроков, допускавших многочисленные потери, в нужный тонус. И уже через пару минут Уйат, Смит и Канаан - главные снайперы казанцев - выдали серию из четырех "трех" подряд, быстро вернув себе инициативу - 19:20.

Правда, во второй четверти у мастеров УНИКСа прицел явно сбился, чем хозяева умело воспользовались. Продолжал поражать кольцо без промаха Калниетис (15 очков в первой половине), к которому присоединился и Уильямс-Госс (11 очков) - еще один снайпер кубанцев. В общем, к середине матча "Локомотив-Кубань" оформил солидный отрыв - 45:31.

После перерыва гости продолжали регулярно ошибаться (11 потерь мяча к 23-й минуте) и еще дальше отпустили хозяев паркета - 55:34.

Перед заключительной четвертью казанцы лишь немного сократили отставание - 67:51.

Но затем занервничали, кажется, уверенно лидировавшие железнодорожники, позволив довольно быстро подобраться УНИКСУ (начал регулярно забивать Смит) довольно близко - 69:61, 34-я минута.

И все-таки "Локомотив-Кубань" довел поединок до победы (86:74), взяв реванш за поражение в первом четвертьфинале.

Самым результативными игроками встречи стали литовский разыгрывающий южан Мантас Калниетис, набравший 23 очка, и два американских защитника - Найджел Уильямс-Госс (25) из "Локо" и казанец Джамар Смит (20).

И теперь все решится в Казани. Решающий матч за выход в полуфинал Еврокубка начнется 31 марта в казанском "Баскет-холе" в 19.00 по московскому времени.

Любопытно, что в плей-офф Еврокубка "Локомотив-Кубань" и УНИКС встречались уже дважды - в сезонах 2014/15 и 2018/19. И дальше оба раза проходил клуб из столицы Татарстана.

Сильнейший в нынешнем противостоянии между российскими командами в 1/2 финала сыграет с победителем четвертьфинальной пары, в котором встречаются парижский "Метрополитан 92" и "Гран Канария" из Испании. В первой встрече дома французы уступили - 74:84.

Кстати

Напомним, обладатель Еврокубка получит также путевку в розыгрыш Евролиги сезона 2021/22.

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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