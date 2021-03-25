На Кубани один человек погиб в ДТП с автобусом

На трассе Краснодар - Ейск при столкновении с автобусом погиб водитель легкового автомобиля, сообщает аварийно-спасательная служба Тимашевска на своей странице в Instagram.

Информация об аварии поступила на пульт дежурного от ситуационного центра накануне в 23.30. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, и автомобиль Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Спасатели с помощью гидравлического спасательного инструмента деблокировали погибшего из машины. Пассажиры автобуса - 35 взрослых и ребенок - не пострадали.