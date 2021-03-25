Под Севастополем установили памятник замученному немцами Терлецкому

В селе Родниковое сегодня установили памятный знак герою обороны Севастополя, начальнику Форосской погранзаставы, командиру Балаклавского партизанского отряда Александру Терлецкому. Об этом "РГ" сообщили в администрации Орлиновского муниципального округа Севастополя.

Церемония состоялась в годовщину казни героя фашистами. Дань памяти герою пришли отдать ветераны-пограничники, общественники, школьники и юнармейцы, представители властей. Памятный знак размещен на месте первого захоронения Терлецкого, которого после зверских пыток повесили в поселке Скеля (сейчас Родниковое) 25 марта марте 1942 года.

По информации пресс-службы правительства Республики Крым, в Форосском парке в 2021 году будет установлен бюст Терлецкого. Над его созданием сейчас работает скульптор Махмут Гасимов. Бюст планируют установить на том месте, где останки Александра Терлецкого были перезахоронены в 1963 году. На могиле стоял памятник герою, который в украинские годы был утрачен при застройке территории. Как сообщили в пресс-службе, эскиз памятника будет вынесен на общественные обсуждения.

Справка "РГ"

В ноябре 1941 года 30-летний старший лейтенант Александр Терлецкий с 20 пограничниками более суток сдерживал наступление моторизированной колонны немцев на Байдарском перевале. После боя остатки отряда ушли к партизанам и продолжали сражаться. В феврале 1942 года Терлецкий попал в плен. Фашисты хотели выпытать у него расположение советских погранзастав и позиции партизан. 24 марта измученного героя привезли к Форосской церкви и, привязав за ноги, столкнули со скалы. Так и не добившись ничего, казнили 25 марта 1942 года в Скеле на глазах у местных жителей. Перед смертью Терлецкий произнес: "Живи, Севастополь!"

В 1963 году прах героя по просьбе вдовы Терлецкого перезахоронили в Форосском парке, вблизи от погранзаставы, которой он командовал. В 2003 году останки перенесли на другое место в парке. По словам жителей Фороса, это было вызвано планами строительства, которым помешала могила. В 2019 году поисковики Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований изучили место бывшего захоронения Терлецкого в парке и обнаружили 13 фрагментов останков героя, брошенных в 2003 году. 25 марта 2020 года, после просьб общественников, останки торжественно захоронили в могиле Александра Терлецкого в Форосском парке.