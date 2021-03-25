Ростовские ученые нашли способ повысить качество ручных протезов

Ученые Донского государственного технического университета разработали высокоточный 3D-сканер для создания протеза руки, сообщает пресс-служба вуза.

Тактильный аппарат BioSculptor 3D Touch Scanner автоматически обследует культю, собирает информацию о расположении мышц, костей, жировой ткани и в течение часа создает индивидуальную объемную модель гильзы, в которую вставляют травмированную конечность.

На сегодня 63 процента пациентов отказываются от протеза из-за дискомфорта, технических ограничений и внешнего вида устройства. Главный изъян - как раз гильза. Применяемые ныне технологии не способны распознавать состав тканей. Неправильное определение расположения мышц может доставить дискомфорт человеку и даже привести к некрозу.

Эту проблему смогли решить только в Массачусетском технологическом институте с помощью громоздких приборов исключительно для нижних конечностей. Разработанный же в ДГТУ BioSculptor 3D Touch Scanner не имеет аналогов. Исследование длится не более 15 минут, построение 3D-модели - до 40 минут.

Пациенту необходимо поместить культю по центру измерительного кольца. Анализатор движется вдоль конечности, оказывая давление на поверхность и считывая данные через каждый сантиметр. Процедура проходит безболезненно.