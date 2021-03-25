Туры с кешбэком купили 100 тысяч россиян

Новости

СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали 16:16
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака 16:13
Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей" 15:51
Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков 15:41
В Карелии более 370 спортсменов проплывут по Онежскому озеру 15:39
На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского 15:36
Путин проведет в пятницу заседание Совбеза РФ 15:30
Власти Дагестана помогут жительнице региона вернуть детей 15:29
В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов 15:27
Неизвестный захватил самолет в Мавритании 15:20
Фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо возвращается в Москву 15:19
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 15:17
Минцифры обновило систему реестра российского ПО 15:13
Уголовное дело экс-главы курганского МЧС передано в суд 15:05
В МИД КНР прокомментировали национализацию украинского завода "Мотор-Сич" 14:56
Петербурженка выжила после понижения температуры тела до 24 градусов 14:53
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 14:50
В Минздраве сравнили эффективность трех российских вакцин от коронавируса 14:37
Малайзия закупит почти 13 миллионов доз вакцины "Спутник V" 14:36
Минэкономразвития: На подсолнечник будет введена запретительная пошлина 14:33
В Петербурге начали строить первую развязку ШМСД 14:31
Видео: В Чите впервые зафиксировали грозу со снегом 14:20
В Германии подсчитали ущерб от введения нового локдауна 14:19
"Тамбов" отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов 14:17
СК Новгорода начал проверку обрушения купола древнего храма 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 15:46
Рубрика: Экономика

Туры с кешбэком купили 100 тысяч россиян

Текст: Евгений Гайва
За первую неделю действия третьего этапа программы туристического кешбэка купили туры по России и забронировали отели 100 тысяч россиян на сумму 2,5 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе пресс-конференции в РИА Новости.
Фото: Максим Анкин / РИА Новости Фото: Максим Анкин / РИА Новости
Фото: Максим Анкин / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Кешбэк могут распространить на путевки в детские лагеря

При этом обратно россиянам было выплачено почти 500 млн рублей, отметила она.

По словам Догузовой, заметен кратный рост интереса к программе, спрос вырос в три раза. Наиболее востребованы Крым, Краснодарский край. В десятку самых популярных регионов также вошли Московская область, Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург, Алтайский Край, Татарстан, Калининградская область, Пермский край и Тюменская область.

Третий этап программы стартовал с 18 марта и продлится до 15 июня 2021 года. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня. Туристам, купившим туры, круизы по России и забронировавшим отели, выплачивается обратно 20% стоимости покупки, максимально 20 тысяч рублей. Тур нужно оплатить картой "Мир". На нее же вернуться деньги.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Пермский край ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край ЦФО Московская область СКФО Ставропольский край ЦФО Москва Развитие туризма в России

Главное сегодня

Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны