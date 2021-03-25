Туры с кешбэком купили 100 тысяч россиян

За первую неделю действия третьего этапа программы туристического кешбэка купили туры по России и забронировали отели 100 тысяч россиян на сумму 2,5 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе пресс-конференции в РИА Новости.

При этом обратно россиянам было выплачено почти 500 млн рублей, отметила она.

По словам Догузовой, заметен кратный рост интереса к программе, спрос вырос в три раза. Наиболее востребованы Крым, Краснодарский край. В десятку самых популярных регионов также вошли Московская область, Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург, Алтайский Край, Татарстан, Калининградская область, Пермский край и Тюменская область.

Третий этап программы стартовал с 18 марта и продлится до 15 июня 2021 года. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня. Туристам, купившим туры, круизы по России и забронировавшим отели, выплачивается обратно 20% стоимости покупки, максимально 20 тысяч рублей. Тур нужно оплатить картой "Мир". На нее же вернуться деньги.