У начальника отдела Роспотребнадзора на Кубани при обыске нашли 11 млн рублей

В Краснодаре сегодня прошли обыски в Управлении Роспотребнадзора по региону, а также по местам жительства сотрудников. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю, сотрудники управления ФСБ по Кубани и отдела экономической безопасности местной полиции изымают документы и предметы, связанные с уголовным делом о коррупции.

- По данным следствия, начальник одного из отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, - говорится в сообщении ведомства.

За эти деньги подозреваемая должна была закрыть глаза на нарушение проверяемой компанией санитарно-эпидемиологических норм. В квартире у начальницы отдела следователи нашли крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Некоторых сотрудников в ближайшее время допросит следователь.