В Севастополе экс-глава Госжилнадзора задержан за взятку

В Севастополе задержан экс-глава Госжилнадзора города Дмитрий Яньков, который на прошлой неделе был уволен с должности за нарушения при работе с управляющими компаниями.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, бывший жилищный инспектор с ноября 2018 по февраль 2021 года получил более 1,6 миллиона рублей деньгами и имуществом от представителей управляющих компаний за покровительство. Чиновник предупреждал управляющие компании о поступающих жалобах и запланированных проверках, помогал избежать административной ответственности. После задержания ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

- В рамках уголовного дела сотрудники СК, МВД и Росгвардии провели обыски по месту жительства и бывшему месту работы фигуранта. Собраны сведения, представляющие интерес для следствия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

12 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на Янькова поступали многочисленные жалобы, а факты нарушений подтвердились в ходе служебных проверок. Губернатора также возмутил "вопиющий случай", когда Госжилнадзор подал в суд на жительницу Севастополя, которая пожаловалась на несправедливость.