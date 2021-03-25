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25.03.2021 16:36
Рубрика: Происшествия

В Сочи на границе задержали машину с контрабандой сигарет в бензобаке

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На таможенном посту МАПП Адлер пограничники остановили автомобиль Mercedes-Benz E 200, следующий из Абхазии в Россию. В нем таможенники обнаружили около 1,6 тысячи пачек сигарет, спрятанных в бензобаке и газовом баллоне. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

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Топливный бак с отверстием находился за люком, вырезанном в кузове - за задним сиденьем иномарки, под материалом для шумоизоляции. В большей полости конструкции вместо бензина располагались сигареты, а в другой, изолированной части - небольшое количество бензина, чтобы хватило доехать до Сочи. Кроме того, изобретательные умельцы спрятали в багажнике табачную продукцию в ложном газовом баллоне, к которому для правдоподобности подключили два шланга.

Всего обнаружено 120 блоков и 395 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками четырех видов без маркировки на целлофановой пленке.

За рулем иномарки находился житель Калининграда 1981 года рождения. По его словам, он купил товар в соседней республике для продажи в России. Незаконную продукцию и автомобиль изъяли, а образцы сигарет отправили на экспертизу. Таможенники возбудили два административных дела.

Кстати, необычные тайники сотрудникам таможни помогла найти служебная собака - русский спаниель по кличке Дана.

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