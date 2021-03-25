В Сочи задержали четырех вербовщиков "Свидетелей Иеговы"

В Хостинском районе города-курорта возбудили уголовное дело на четырех местных жителей - трех мужчин и женщину от 48 до 56 лет. Их обвиняют в вербовке человека в религиозную организацию "Свидетели Иеговы Сочи", которая запрещена в России.

"Несмотря на это обвиняемые в период с декабря 2018 по март 2020 года пропагандировали деятельности запрещенного объединения и, действуя группой лиц, вербовали местного жителя стать участником экстремистской организации", - рассказала старший помощник руководителя СКР по региону Наталья Трифанова.

Незаконные действия пресекли работники УФСБ и МВД РФ по Кубани. Обвиняемых задержали и планируют арестовать.