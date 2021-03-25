В волгоградском селе шесть детей попали в больницу с неизвестной инфекцией

В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей в возрасте от трех до 11 лет заболели, подхватив вирусную инфекцию. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вирус смогут определить после лабораторных исследований. Трое младших детей доставлены накануне в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы. За их состоянием круглосуточно следят медики. Сейчас их состояние стабильное.

Еще три ребенка, воспитывающихся в одной семье, отправились в больницу сегодня после медосмотра в местном ФАПе. Продолжается определение и обследование контактных лиц. Пока ни у кого похожей симптоматики не обнаружено.

В село выехали специалисты муниципалитета и профильных комитетов администрации Волгоградской области. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Подключилась и прокуратура региона.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, - прокомментировала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.