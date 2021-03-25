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25.03.2021 10:13
Рубрика: Происшествия

Челябинка отсудила 400 тысяч за забытую после операции в груди салфетку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске суд взыскал компенсацию в пользу пациентки онкоцентра, 11 лет прожившей с марлевой салфеткой в легком. Все это время женщина испытывала одышку и боли в груди. И только в 2018 году компьютерная томография выявила, что причиной ее состояния может быть вызвано неполным раскрытием легкого из-за инородного тела, сообщили в Советском суде города.

В Челябинской области пластического хирурга обвинили в смерти пациентки

- В ходе разбирательства установлено, что в 2007 году истице была проведена хирургическая операция на легком, - рассказала "РГ" представитель инстанции Дарья Белюшина. - Врач-хирург по халатности оставил внутри оперируемого органа инородное тела - скопление тканевых нитей, предположительно, марлевую салфетку. В результате в 2018 году пациентка была вынуждена перенести повторную операцию по удалению нитей и возникшего из-за них новообразования. Причиненный моральный вред она оценила в полтора миллиона рублей.

Представитель Челябинского центра онкологии и ядерной медицины, а также приглашенный в качестве третьей стороны оперировавший женщину хирург, заявили, что после хирургического вмешательства пациентке был проведен рентген-контроль, никаких признаков инородного тела не выявивший.

Однако назначенная судом медэкспертиза подтвердила подозрения врачей, проводивших повторную операцию. По мнению экспертов, причиной возникших в легком негативных процессов стала именно марлевая ткань. А поскольку других операций на легком пациентке за все это время не проводилось, причинно-следственная связь допущенной халатности и наступивших последствий сомнений у суда не вызвала.

С учетом пережитых страданий в пользу пострадавшей была взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Апелляционная инстанция областного суда увеличила ее размер до 400 тысяч. Решение вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Халатность врачей

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