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25.03.2021 15:30
Рубрика: Власть

Губернатор Дмитрий Артюхов объявил 2021-й на Ямале Годом талантов

Текст: Елена Панова
Выступая сегодня перед ямальцами с ежегодным докладом о положении дел в округе, глава региона Дмитрий Артюхов объявил 2021-й Годом талантов.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

А это значит, в регионе будут стремиться создавать условия для максимального развития каждого ребенка. И, конечно, особое внимание будет уделено одаренным детям. Для этого школы искусств в регионе планируется преобразовать в настоящие многопрофильные современные творческие центры, в которых можно развивать практически любые способности детей. В них будут студии дизайна, графики, звукозаписи, театральные студии. Уже готовятся проекты пяти новых школ искусств и реновации пяти действующих.

Отметим, отчетный доклад губернатора транслировался сразу на нескольких сетевых ресурсах, в личных аккаунтах Дмитрия Артюхова, в эфире ямальских телеканалов и т. д. По сути его правильнее назвать не докладом или отчетом с сухими малопонятными цифрами, чем часто грешат чиновники, а доверительным разговором с жителями о том, что власти сделали за минувший год и что планируют сделать в ближайшую перспективу. Дмитрий Артюхов не заглядывал в заоблачные дали, он говорил о том, что реально власти готовы реализовать уже в этом году.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Так, например, уже принято решение о сохранении дополнительной выплаты пенсионерам в размере двух тысяч рублей в месяц, если они переезжают жить в другой регион. Раньше эта несправедливость существовала, люди, годами работавшие на Ямале, лишались доплаты, как только покидали пределы округа.

Еще одно нововведение касается коренных народов Ямала, кочующих по тундре вместе со стадами оленей. Им будет выплачиваться чумовой капитал. Отметим, за каждого третьего и последующих детей на Ямале выплачивается 500 тысяч рублей. Эти деньги в основном направляют на покупку жилья. Но тундровики живут в чуме. Поэтому власти приняли решение выделять кочующим оленеводам целый комплект для сбора чума, в который входят шесты, нюки, доски, печь и нарты. Его стоимость оценивается более чем в полмиллиона рублей.

Кроме того, Дмитрий Артюхов объявил о создании на Ямале сети спортивных залов "Северный характер". Они появятся в Лабытнанги, Губкинском, Новом Уренгое и Тарко-Сале. Первый уже открылся в Салехарде. Отметим, в 2020 году на Ямале появилось шесть новых спортивных объектов, в этом году будет сдано в три раза больше.

В целом, если проанализировать планы на будущее властей Ямала, можно уверенно сказать, что они, как в предыдущие годы, социально направленные. Необходимо продолжать переселять ямальцев из аварийного жилья в нормальные комфортные дома, ремонтировать и строить дороги, развивать медицину. Подавляющая часть послания Дмитрия Артюхова состоит из анализа работы и планов именно по этим направлениям. Главным для главы региона остаются поддержка семей, привлечение на Ямал дефицитных специалистов, строительство социальных объектов. Причем все положения послания Дмитрий Артюхов сопровождал наглядными видео, инфографикой. Сделано это для того, чтобы каждый ямалец видел и понимал, что планируется сделать и уже сделано в регионе, и осознавал свою личную причастность к тому, как строится сегодня жизнь на Ямале.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Конечно, Дмитрий Артюхов не смог обойти в своем послании тему пандемии. Она стала главным потрясением и испытанием в минувшем году, продолжает накладывать серьезный отпечаток на жизнь ямальцев и сегодня. Она стала серьезным вызовом и для губернатора округа. Дело в том, что численность вахтовых рабочих на Ямале составляет четверть всего населения округа. Дмитрий Артюхов и об этом говорил с людьми предельно откровенно, ничего не скрывая. Он подробно остановился не только на успехах в борьбе с инфекцией, но и откровенно затронул такую больную проблему, как перебои с поставками бесплатных наборов лекарств жителям в разгар пандемии. Все это говорит о том, что глава Ямал готов напрямую говорить с жителями о самых серьезных проблемах, о том, что он открыт и готов отвечать перед ямальцами за все, что происходит во вверенном ему регионе.

И все-таки позитивного и доброго в жизни Ямала куда больше. В регионе активно строится новое жилье, дороги, детские сады, спортивные объекты, школы и медицинские учреждения. Не случайно Дмитрий Артюхов закончил свое послание следующими словами:

- Бывая в столице, в других регионах, я часто слышу: человек не создан для жизни на Крайнем Севере, с Ямала люди должны уезжать. Я с этим никогда не соглашусь. Наш округ - не только газовая кладовая страны. Это наша с вами родина. Наш дом. Мы четко знаем, куда идем. К сильному, стабильному и комфортному для жизни каждого Ямалу. Для этого у нас есть главное - наши люди. И у нас все обязательно получится.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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