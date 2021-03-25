Житель Югры бросил работу ради съемки блога о жизни коренных народов

Миллионы просмотров, десятки тысяч лайков. Честно скажу, еще никогда не видела, чтобы под видео в Сети не было ни одного намека на оскорбление или хотя бы иронию. Ролики блогера из Югры Владимира Айваседы взорвали YouTube. Почему? Он пока и сам не знает секрет успеха. Зато он известен его подписчикам: просто он снимает про настоящую жизнь. Без всякого хайпа и гламура.

- Например, ролик про то, как на Севере ловят рыбу в проруби на мордушку, набрал уже больше 3,8 миллионов просмотров (на момент подготовки материала - ред.), - рассказывает Володя. - Мордушка - что-то вроде большого плетеного мешка, пон - по-хантыйски, наши предки делали его из прутьев, сейчас - из металлической сетки. Коренные ханты и манси столетия назад так добывали рыбу, так ловят и сейчас. Попробуйте вытянуть ее из проруби, да еще когда мороз ниже сорока. Еще как побегаешь вокруг полыньи, повозишься. Для кого-то наша северная жизнь экзотика, а для ханты и манси - привычное дело.

Чтобы снимать видео о жизни коренных северных народов, Владимир Айваседа бросил работу в нефтегазовой компании. Там, признается, было скучно, надо было следить за приборами, оборудованием, то ли дело на стойбище - олени, простор, свобода, родной уклад и люди. Рискнул, купил в кредит камеру, потом квадрокоптер и начал снимать. За неполных два года его доходы по сравнению с "нефтяными" почти удвоились. К слову, довольно интересно работает в таких видео реклама: рыбаки, охотники видят, во что одет Володя, какая на нем малица (мужская шуба из оленя), какие сапоги из оленьих шкур, пишут и спрашивают, где купить такие же, он им подсказывает, а за это получает свой бонус от производителей. Таким образом, еще и популяризирует труд местных мастеров из числа ханты и манси.

Сами видео сняты так непосредственно и с такой открытой хантыйской душой, что их смотрят далеко не только любители национальной экзотики, но и коренные народы.

- Мы с ребятами как-то решили попробовать, как наши предки добывали огонь в лесу без всяких современных средств для розжига, и сами удивились, какой это, оказывается, был тяжкий труд и какими сильными были тогда люди. Мы вчетвером по очереди больше часа усердно перетягивали кожаный жгут, обернутый вокруг деревянной палки, подкладывали мох - в общем, все как в древней технологии, - рассказывает Володя. - У всех уже мышцы затекли, думали не загорится никогда, но это случилось! Огонь был в наших руках. Моментально прониклись уважением к древним ханты. Нас-то четверо, а тогда это делал один человек! Промедлишь - замерзнешь в лесу.

В одном из видео Владимир снял свою маму, она спела традиционную хантыйскую песню под бубен, подыгрывая себе сама. К обсуждению тут же подключились коренные народы, причем из разных уголков страны. Женщине нельзя держать в руках бубен! Бубен - инструмент шаманов!

Володе пришлось доказывать, что если бубен используется в качестве музыкального инструмента, а не для совершения священного ритуала, то женщина вполне может на нем играть. Все это говорит о том, что коренным народам, в том числе и молодым, безусловно, интересно, как и чем живут сегодня их представители, им интересна культура и язык их предков, их родной язык.

Сейчас у Айваседы уже больше ста роликов. Запущенные однажды в Сеть, они продолжают набирать просмотры, хотя нет в них ни звезд, ни скандальных медийных личностей. Сейчас, например, Володя собирается поехать снимать в деревню Русскинскую, которая известна тем, что две трети ее жителей - коренные народы, ханты и манси. Они одеваются исключительно в национальную одежду, говорят между собой на родных языках, танцуют национальные танцы и поют народные песни.

- Я очень хочу поговорить с ними, походить по деревенским улицам, это же целый самобытный мир. Мне все это безумно интересно, - говорит блогер.

Когда слушаешь его, понимаешь, чем его ролики цепляют зрителей. И почему под ними такие комментарии: "Здоровья вам парни, ценить и почитать культуру - это редкость, красивые места и такие родные мне, ком в горле, слезинки на глазах".