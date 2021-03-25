Югорчанка перевела мошенникам больше четырех миллионов рублей

60-летняя женщина Нижневартовска перевела мошенникам 4 274 500 рублей, поверив человеку, который представился работником Центробанка и сообщил, что сотрудников учреждения подозревают во взломе счетов, а на женщину пытаются оформить кредит.

Звонок от женщины поступил в дежурную часть полиции города накануне, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО. Югорчанка рассказала, что собеседник пообещал, что ей перезвонят из правоохранительных органов и скажут, как действовать дальше.

Как утверждает потерпевшая, позже ей позвонили с номера, который совпадает с телефоном дежурной части. Звонивший сказал, что нужно действовать строго по указаниям сотрудников банка и подчеркнул, что рассказывать о спецоперации никому нельзя - за это грозит уголовная ответственность.

Она отправилась в банкомат и обналичила 540 тысяч рублей. Потом пошла в другой банкомат и внесла деньги на "безопасный счет" частями по 15 тысяч рублей.

На следующий день ей снова позвонили, в этот раз женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала, что на вартовчанку пытаются оформить кредит, поэтому ей нужно самой получить деньги и перевести на "сейфовую ячейку". Так, жертва аферы через приложение взяла кредит на 2 550 000 рублей, которые обналичила и перевела туда, куда попросили мошенники.

На следующее утро схема повторилась, и женщину убедили взять кредит на 1 200 000 рублей. Таким образом, общий ущерб от действий злоумышленников составил 4 274 500 рублей.

Полицейские устанавливают людей, причастных к мошенничеству. Возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.