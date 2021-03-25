Через полтора месяца конкурс грантов "Умник" федерального Фонда содействия инновациям объявит сбор заявок от молодых ученых (в возрасте 18-30 лет) из разных регионов страны. Тюменцы вновь готовы представить свои идеи, ведь удачная защита дает возможность получить на их реализацию 500 тысяч рублей.

Столичный эксперт-практик в области венчурного бизнеса и управления инновационными программами Александр Семенов уверен, что именно сейчас у активной и целеустремленной российской молодежи есть шанс прочно занять некоторые рыночные ниши. Связано это с перезагрузкой IT-рынка в пандемию. Во-первых, непаханое поле в медицине, и особенно в вакцинации. Во-вторых, в программном обеспечении, ориентированном на дистанционную работу. В-третьих, в области искусственного интеллекта. Владимир Постников, руководитель акселератора "Большая разведка", добавляет, что вовлекать в технологическое предпринимательство нужно подростков - тогда к 35 годам из них вырастут эффективные бизнесмены, каждая идея которых будет выстреливать и приносить и пользу, и доход.

Как отметили участники круглого стола "Технологическое предпринимательство: как не умереть с голоду", который прошел в Тюменском технопарке, только 5 процентов стартапов становятся успешными компаниями, а 95 затухают на разных стадиях и по разным причинам - от незнания рынка и потребителя до неправильно выбранной модели, стратегии или тактики.

- Отрицательный результат - тоже полезный опыт, а также повод для серьезной аналитической работы. Советую прописать антикризисный план хотя бы на полгода. Если же и он не помог, не паникуйте, а зарядите себя на новую идею, - советует начинающим Семенов.

Вовлекать в предпринимательство нужно подростков - к 35 годам из них вырастут эффективные бизнесмены, каждая идея которых будет выстреливать

Примерно по такому сценарию действовали студенты Тюменского государственного медицинского университета, сломавшие стереотипы в родном вузе. Раньше будущие врачи с технологическим предпринимательством не связывались - учились да работали. Но пять лет назад Давуд Алифов с товарищами придумали мобильное приложение по мнемотехнике, то есть тренировке памяти у разных возрастных групп. При том, что идея великолепная и очень нужная, долгое время молодые люди не могли одержать победу в грантовых конкурсах. Но не отчаивались, а, выдохнув и кое-что переделав, вновь шли на штурм. Теперь они резиденты технопарка. Более того, команда, нарастив компетенции на стыке медицины и IT, решила помогать новичкам: на разных условиях она ведет два образовательных и шесть медицинских проектов, причем один родом из США, остальные местные.

Давуд Алифов с сожалением отмечает: концентрация успешных кейсов в Тюмени не слишком высока, мало ребят, что-то предлагающих, еще меньше - готовых делиться опытом. Поэтому руководство к действию следующее: пробуй, ошибайся, снова пробуй. Он считает: будущее за цифровыми сервисами, освобождающими врачей от бумажной рутины в пользу общения с пациентами, и за нейросетями, которые повысят точность диагностики, а в дальнейшем смогут управлять хирургическими манипуляциями.

Далеко не с первого раза финансовую поддержку на свое дело получил и нынешний магистрант Тюменского индустриального университета, председатель организации развития молодежных инновационных проектов "Клуб УМНИКов Тюменской области" Владислав Шеломенцев. Грант "Умник", например, он добыл только с четвертой попытки. Теперь же планирует стать резидентом технопарка, а дальше, если получится, и Сколково.

Идей для воплощения у Владислава масса. С коллективом центра робототехники СИП ТИУ под руководством Вадима Костина он разработал прототип пускозарядного устройства для автомобильных аккумуляторов. Кроме того, трудился над вертикальными заземлителями для вечномерзлых грунтов и установкой высокочастотной плавки наледи на высоковольтных проводах, вел разработку индукционно-резистивной системы плавки снежно-ледовых отложений на резервуарах с углеводородным сырьем. Подобные новации на крупных предприятиях могут внедряться 15 и более лет. Владислав надеется, что справится быстрее.

Молодой человек полагает: ввиду специфики региона главным направлением технологического предпринимательства останется нефтегазовый сектор. Стоит обратить внимание и на возобновляемые источники электроэнергии, медицину, а также экологию.