На Урале изготовили стелу для Вологды

На въезде в Вологду будет установлена стела из нержавеющей стали, изготовленная в Екатеринбурге с использованием инновационных лазерных технологий.

В 2018 году после завершения строительства объездной дороги федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Вологде провели конкурс арт-объектов под слоганом "Мы вологжане. Мы вам рады!" на разработку проекта стелы. Победил эскиз в виде Софийского собора - памятника архитектуры федерального значения, визитной карточки старинного русского города, сохранившегося в Вологде до наших дней.

Уральское предприятие Региональный центр лазерных технологий (ЗАО "РЦЛТ") приняло участие в этом проекте, разработав конструкторскую документацию и изготовив уникальную металлоконструкцию высотой 10 метров в виде Софийского собора.

Интересно, что первыми этот необычный монумент увидят не вологжане, а жители и гости Екатеринбурга. РЦЛТ за свой счет проводит презентацию уникального архитектурного объекта, оригинал которого построили при Иване Грозном в 1570 году. С 1 по 12 апреля 2021 года горожане смогут рассмотреть уникальный объект, изготовленный с использованием современных лазерных технологий. Открытие стелы пройдет у ДИВСа (станция метро "Динамо") 1 апреля 2021 года в 14 часов.

Напомним, ЗАО "РЦЛТ" создано в 1997 году по постановлению правительства Свердловской области при поддержке губернатора региона и является проводником внедрения инновационных лазерных технологий на Урале. Стела - не первый арт-объект, созданный РЦЛТ. К примеру, к чемпионату мира по футболу-2018 компания преподнесла в дар Екатеринбургу несколько фигур футболистов из металла.

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