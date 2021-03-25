Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 4,25 до 4,5 процента. Причина - рост инфляции и одновременно оживление внутреннего спроса в экономике. Как это отразится на банковских вкладах, кредитах и потребительской стратегии уральцев?

По данным ЦБ, темпы инфляции в УрФО в целом совпадают со среднероссийскими. Так, в феврале она составила 5,2 процента. Самый высокий показатель в Курганской области - 6,3. При этом цены здесь растут медленнее, чем в 2020-м, в отличие от Ямала, где подорожали авиабилеты, а их доля в потребительской корзине в несколько раз выше, чем в среднем по стране.

С одной стороны, компании федерального округа отчитываются о росте объема отгрузки. В частности, спрос на бензин в начале 2021-го оказался выше ожиданий. Также почти в два раза превышены прошлогодние показатели отбора газа из подземных хранилищ из-за морозов. Один из крупных производителей Челябинской области поставил в три раза больше рельсов и в два - сортового проката из углеродистой стали, чем годом ранее. В непродовольственной торговле отмечалось точечное оживление: уральцы скупали товары для ремонта и бытовую технику на фоне новостей о проблемах с поставками из Китая. В сфере услуг постепенно начали снимать ограничения на наполняемость залов и график работы: на 23 февраля и 8 Марта в екатеринбургских кафе сложно было найти свободный столик. Также потребители проявляли повышенный интерес к лечебно-оздоровительным, ветеринарным услугам, ремонту квартир.

Обратная сторона медали - растущая инфляция.

- Постепенное оживление экономической активности ведет к восстановлению доходов населения и спроса. Поэтому у бизнеса появилось больше возможности закладывать в цены издержки, возникшие из-за роста цен на мировых рынках и ослабления рубля, - объясняет экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

К примеру, в округе заметно подорожали свинина и мясо птицы (повлияла возросшая стоимость кормов), кондитеры захотели компенсировать увеличение затрат на муку и сахар. Повышение акцизов на моторное топливо и ставки налога на добычу полезных ископаемых привели к удорожанию бензина, что, в свою очередь, отразилось на стоимости непродовольственных товаров.

А что же банковские продукты? Изменится ли их доходность после повышения ключевой ставки? Прежде всего можно надеяться на ее увеличение по депозитам, говорят эксперты. Ставки по кредитам, особенно беззалоговым, вряд ли серьезно изменятся. Многие клиенты, у которых срок вкладов истекал в 2020-м, будучи не удовлетворенными ставкой на уровне годовой инфляции, переводили средства на накопительные счета, чтобы в случае необходимости быстро снять и приобрести срочные или инвестиционные продукты. Так, в банке ВТБ прогнозируют разворот интереса в сторону срочных депозитов в рублях.

- На рынке присутствовали определенные ожидания, хотя пока это практически не отразилось на средневзвешенной ставке по депозитам, которая остается на уровне 4,5 процента уже несколько месяцев. Этот уровень комфортен для кредитных организаций и стал привычным для вкладчиков, - говорит начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. - После повышения ключевой ставки мы ожидаем, что отдельные банки будут вносить корректировки в свои сберегательные продукты. При этом стоит учесть, что на их доходность могут повлиять не только действия ЦБ, но и изменение ситуации с ликвидностью, другие макроэкономические факторы.

Что касается популярности кредитных продуктов, то в 2021-м не прогнозируется бурный рост ипотеки. Во-первых, цены на недвижимость выросли. Во-вторых, все, кто хотел воспользоваться льготными программами и приобрести жилье, уже сделали это.

- Ипотека останется стабильной, при этом можно ожидать роста в более рисковых сегментах - это кредиты наличными и автокредиты. Купившие квартиры начнут их ремонтировать, обставлять мебелью. У автодилеров уже фиксируется подъем продаж: либо работает отложенный спрос, либо люди в пандемию осознали, что своя машина - это некая гарантия эпидбезопасности, - рассуждает управляющий банком "Открытие" в Свердловской области Наталья Алемасова.

Прямая речь

Рустэм Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России:

- На ускорение инфляции повлияло более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики. Рост издержек в феврале указали 37 процентов опрошенных представителей предприятий - это максимум за последние три года. Причины кроются как в повышении стоимости сырья, так и в сохранении затруднений с транспортировкой комплектующих и конечных товаров. Восстановление производственного сектора Урала, который сильно ориентирован на экспорт, по-прежнему неустойчиво. Россия ограничена сделкой ОПЕК+, принятые обязательства определяют пониженные показатели добычи нефти, наиболее сильно - в Югре и в Башкортостане.