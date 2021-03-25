На Урале открыли первый детский хоспис

Единственное в УрФО отделение паллиативной помощи детям появилось на базе Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Юные пациенты с неизлечимыми заболеваниями смогут находиться здесь столько, сколько нужно.

- Паллиативная помощь - одно из приоритетных направлений в Свердловской области, мы к нему относимся очень трепетно, - говорит замминистра здравоохранения Елена Чадова. - В регионе порядка 900 детей с паллиативными состояниями, 61 из них находится на аппарате ИВЛ на дому. У нас есть койки паллиативной помощи в медучреждениях - по пять в Екатеринбурге, Первоуральске, Асбесте, Серове. Есть выездные бригады, их 32, которые выезжают к детям на дом - порядка трех тысяч выездов в год, есть возможность телеконсультирования. Но отделения, такого серьезного, со всеми медицинскими и организационными технологиями, у нас до сегодняшнего дня не было.

Хоспис разместился в здании бывшего детского дома на улице Агрономической, реконструкция стоила 80 миллионов рублей, оборудование - около 60 миллионов, финансирование шло из федерального и регионального бюджетов. Не обошлось и без спонсорской помощи.

Учреждение рассчитано на 27 комнат совместного пребывания детей с родителями, есть медкабинеты, в том числе и для телеконсультаций, помещения для выездных бригад паллиативной помощи, массажные и сенсорные кабинеты, игровые комнаты, просторные холлы, где можно отдохнуть, и даже солевая пещера.

Палаты совсем не похожи на больничные: обстановка по максимуму приближена к домашней.

- Здесь как в санатории: можно приехать, отдохнуть, заодно пройти реабилитацию, - говорит Ирина Журавлева, мама 16-летнего Максима - одного из пациентов хосписа.

Ее сыну здесь понравилось.

- Потому что есть телевизор, - улыбаясь, объясняет он.

У юноши спинально-мышечная атрофия 2 типа, диагноз поставили в младенчестве. Максим не может ходить, но выжигает по дереву и любит плавать. На торжественном открытии он, воспользовавшись случаем, передал просьбу к региональным властям: построить в хосписе бассейн.

Одно из самых важных направлений работы учреждения - проект социальной передышки для близких детей, нуждающихся в паллиативной помощи.

- Многие родители годами не были в отпуске, потому что буквально не могут отойти от ребенка, - объясняет главврач ОДКБ №1 Олег Аверьянов. - Здесь дети могут находиться столько, сколько требуется - вплоть до нескольких месяцев.

- Условия лучше, чем в больнице: никто не дергает, не торопит - наоборот: все спрашивают, как дела, как самочувствие, - делится впечатлениями Марина, мама шестилетней Кати. - Дочь сегодня первую ночь провела здесь, она довольна, с ней тоже справились: у нее есть особенности - она не ходит, не разговаривает, не видит, питается через гастростому. Для меня это спасательный круг, я осталась одна с двумя детьми - у меня еще 12-летний сын. Возможность кому-то доверить ребенка на длительное время - не описать словами, как это важно. Я могу заняться своим здоровьем, элементарно выспаться.

Открытие детского хосписа на Агрономической - только начало, работа по расширению паллиативной помощи будет продолжена, говорят региональные власти. На прошлой неделе губернатору Свердловской области презентовали проект аналогичного учреждения на берегу озера Шарташ. Если все пойдет по плану, второе паллиативное отделение для детей появится в ближайшие пару лет.