Пандемия заставила по-новому взглянуть на методы управления государством и бизнесом. В частности, компаниям и ведомствам сегодня требуются кадры, наряду со специальными компетенциями владеющие цифровыми навыками. Готова ли удовлетворить такой запрос работодателей система высшего образования и каким должен быть чиновник будущего, "РГ" рассказал директор Уральского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (УИУ РАНХиГС) Руслан Долженко.

Руслан Долженко: Я уверен, что наши студенты хотят занять управленческие должности и готовы взять на себя ответственность. Фото: Татьяна Андреева/РГ

2020 год стал серьезным испытанием для власти и бизнеса. Какие недостатки в работе российских управленцев он выявил и какие компетенции, на ваш взгляд, станут для чиновников самыми важными в будущем?

Руслан Долженко: Я экономист, поэтому исхожу из простого посыла: вложения должны обеспечивать результат. А это невозможно, если деятельность симулируют - перекладывают бумажки и заполняют отчеты, думая, что так будет всю жизнь. Пандемия показала, что в сложные периоды особенно важно стягивать ресурсы, концентрироваться на сохранении главного. А значит, придется научиться отличать истину от симуляции, результат - от процесса. В бизнесе результат понятен: заработал - получил. А в оценке работы чиновников главное - социальный эффект, он должен прирастать, чтобы люди видели позитивные изменения. Второе - умение работать в цифровых форматах, поиск новых направлений. Третье - реальная коммуникация, понимание настоящих потребностей людей. Мне кажется, грядет время молчаливых менеджеров и чиновников, которые будут говорить только по существу и больше делать.

Ваши студенты в основном получают специальность "государственное и муниципальное управление". С какими мыслями, целями они поступают в институт?

Руслан Долженко: У нас много ребят из глубинки, и большинство из них хочет сделать лучше родной город. Они мечтают реализовать свои планы и влиять на принятие решений. И мы помогаем в этом разобраться не только студентам, но и старшеклассникам. Например, недавно организовали цикл онлайн-лекций для школьников Югры о том, какой мы видим их территорию, о регулировании вопросов, касающихся коренных малочисленных народов Севера и т. д.

Сохраняется ли такой настрой к окончанию вуза?

Руслан Долженко: Никто не заставляет романтиков превращаться в страшных чиновников, которые ограничивают свободу. Напротив, в ходе обучения у ребят возникает понимание, что госслужащие играют большую роль, могут влиять на процессы. А значит, нужно видеть в них не столоначальников, а проводников изменений. Я уверен, что наши студенты хотят занять управленческие должности и готовы взять на себя ответственность.

И все же, судя по недавнему опросу SuperJob, на Урале уменьшилось количество тех, кто хотел бы сделать карьеру госслужащего. Это отразилось на наборе в РАНХиГС?

Руслан Долженко: Наши результаты обратные - рост по многим показателям. В частности, у поступивших на бюджетные места вырос средний балл ЕГЭ - мы в числе лидеров в регионе по этому показателю. А это означает, что к нам пришло много талантливых ребят. Более того, на фоне снижения платного набора в других вузах в нашем институте он увеличился на 20 процентов по основным направлениям. Вопреки пандемии, в четыре раза больше стало иностранных студентов, в прошлом году мы открыли подготовительный факультет для граждан других стран.

С чем это связано? Может быть, у вас просто низкая стоимость?

Руслан Долженко: Нет, у нас едва ли не самое дорогое образование в регионе, так что причина точно не в цене. Во многом это результат серьезной подготовительной работы, продвижения Уральского института управления, а также развития бренда Президентской академии. Ведь это не просто первая школа бизнес-образования в стране, а крупнейший корпоративный университет для органов госслужбы, консалтинговый центр для принятия управленческих решений на территориях.

Мало готовить просто чиновников. В органах власти остро требуются IT-специалисты, понимающие специфику госслужбы

РАНХиГС обладает самой разветвленной сетью: в составе академии 51 филиал в регионах. Это расширяет доступ к образовательным продуктам, создаваемым в рамках академии, умножает возможности каждого поступающего к нам. Мне представляется, что в будущем у студентов РАНХиГС появится возможность поучиться в одном институте и перевестись в другой, а в магистратуру поступить в третий. Тогда человек увидит, как в разных регионах работает система госслужбы, возьмет лучший опыт и затем применит в родном крае.

Не думаю, что все ваши выпускники становятся в итоге государственными или муниципальными служащими.

Руслан Долженко: Это общая проблема: по некоторым оценкам сегодня около 30 процентов выпускников вузов в России трудоустраиваются по специальности. Но мы стремимся повысить этот показатель. Я бы вообще вначале заводил абитуриентов в Центр развития карьеры, созданный год назад в нашем институте, где ребятам помогают не только найти работу, но и изначально определиться с профессиональной сферой. Ведь речь идет опять же об эффективности вложений: государство тратит огромные деньги на высшее образование и в итоге "топит Вселенную". Тогда как эти расходы должны быть направлены на рост экономики, кадрового потенциала.

Как этого добиться?

Руслан Долженко: В первую очередь нужно формировать программы, исходя из запросов работодателей. Наши студенты сегодня обучаются не тем предметам, на которые имеется преподаватель, читающий эти лекции уже 30 лет. Мы спрашиваем в муниципалитетах, кто им нужен, соотносим свои программы со стратегиями развития территорий.

В ходе такой работы мы, например, поняли, что мало готовить просто чиновников. В органах власти остро требуются IT-специалисты, понимающие специфику госслужбы. Для их обучения мы планируем в следующем году открыть колледж, а затем и программу бакалавриата. На выходе должны появиться "цифровые офицеры", которые вооружены знаниями на стыке гуманитарных и технических наук.

Вообще система образования сегодня - это не "принтер" для печати дипломов, а лаборатория, где опытным путем, поверяя теорию практикой, вырабатывают актуальные подходы и программы обучения, позволяющие смотреть на окружающий мир под новым углом.

Какие новые, необычные форматы обучения появились в последнее время в Уральском институте управления?

Руслан Долженко: В этом году впервые около десятка студентов, завершающих обучение по специальностям "менеджмент" и "экономическая безопасность", вместо диплома будут защищать стартапы - представлять готовую бизнес-модель. Это реальные проекты, например, платформа по поиску работы для людей с инвалидностью. Команда социальных предпринимателей "Атмосфера" при вузе помогает ребятам создавать стартапы, готовить заявки на грантовую поддержку.

Второе практикоориентированное направление - проектные занятия, на которых студенческие команды готовят обзорные выступления по конкретным отраслям, предлагают идеи, выполняют практические задачи заказчиков из сфер бизнеса или науки. Нужно донести до педагогов мысль, что все лучшие лекции скоро будут записаны и их не нужно будет читать снова и снова, зато станет больше времени на точечную работу со студентами. А главной будет проектная работа: не курсовые и доклады, а деятельность, имеющая практический результат. Таких занятий становится все больше: мастер-классы, экскурсии, стажировки, которые все чаще проводят специалисты-практики.

В последнее время принято говорить о трех важнейших миссиях высшей школы - это образование, наука и вклад в развитие общества. Каким вы видите их воплощение в вашем институте?

Руслан Долженко: В сфере образования главное - это обновление программ под запросы рынка и трудоустройство студентов по специальности. Что касается науки, то мы хотим выступать консалтинговым центром, и нам это удается: за 2020 год объем привлеченных средств на научно-исследовательскую работу вырос в десять раз и достиг 10 миллионов рублей. Третья миссия - это совместные проекты с муниципалитетами, направленные на повышение качества жизни на территориях. Пожалуй, я бы еще выделил четвертую миссию- воспитание любви к родине, осмысление ценностей, смысла деятельности госслужащего: что делать для улучшения среды и зачем.

Мы в основном говорили об обучении вчерашних школьников. Но ведь и действующим чиновникам нужно повышать квалификацию. Институт этим занимается?

Руслан Долженко: Разумеется, управленец должен учиться постоянно, оттачивать свои навыки. И мы можем предложить для этого самые разные курсы. Скажем, планируем включить в программу допобразования курс… русского языка, чтобы госслужащие умели доступно и грамотно объяснять жителям сложные вопросы. Не менее важно обучить управленцев ораторскому мастерству, проведению социсследований, основам психологии. Еще одна задача - подготовка кадров для отраслевого управления. Ведь если ты сотрудник министерства промышленности или ЖКХ, то должен иметь понятие о работе этих отраслей.

Подведем итог: с помощью каких инструментов измерить эффективность подготовки студента?

Руслан Долженко: Для начала, думаю, спросить у них самих, что понравилось и не понравилось во время обучения. Потом узнать у их родителей, довольны ли они результатом. Важнейший инструмент - опрос работодателей. Ну и еще один показатель - эффект в экономическом измерении, к примеру, мы изучали влияние допобразования на карьеру, размер зарплат выпускников.