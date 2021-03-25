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25.03.2021 09:14

Дважды в одну реку

В Тюмени отказались от полного перехода на артезианские источники
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 63(8414)
46 процентов жителей городов, опрошенных в марте независимым исследовательским агентством Zoom Market, качество водопроводной воды в целом устраивает, но лишь десятая часть респондентов пьет ее постоянно и без опаски. Треть прибегает к дополнительной очистке бытовыми фильтрами, а еще 12 процентов для приготовления напитков и пищи используют бутилированную воду. Это в среднем. В Западной Сибири ситуация существенно хуже в силу природных особенностей территории, неспособности ряда профильных предприятий обеспечить качественную очистку, изношенности водопроводной сети. В некоторых северных городах и поселках жидкость из крана даже для стирки не годна.
Если признать Туру негодной для питьевых нужд, вырастет соблазн сбрасывать в нее неочищенные стоки. Фото: Виктория Ющенко/РГ Если признать Туру негодной для питьевых нужд, вырастет соблазн сбрасывать в нее неочищенные стоки. Фото: Виктория Ющенко/РГ
Если признать Туру негодной для питьевых нужд, вырастет соблазн сбрасывать в нее неочищенные стоки. Фото: Виктория Ющенко/РГ

Среди относительно благополучных в этом отношении муниципалитетов - Тюмень. Но и здесь претензии к качеству воды участились. Несколько лет назад было решено полностью перевести ее, а также Тобольск на снабжение из артезианских источников. Проект предусматривал капитальную реконструкцию и перенастройку системы водозаборов и водоочистки, начиная с насосной станции на Туре. Эта река - одна из самых грязных в УрФО, причем в периоды маловодья проблемы обостряются. В самом деле, почему бы не воспользоваться альтернативой - подземными запасами? Они закрывают сейчас потребность города примерно на 40 процентов, а могут на все сто, и запасов, как утверждают геологи, хватит надолго. Однако возникли три вопроса, требующих разрешения.

Как защищают водные ресурсы в Сибири

Во-первых, интенсивная добыча должна развернуться в районе, где 54 года назад был совершен подземный ядерный взрыв (подобных на территории области в интересах нефтегазовой отрасли было произведено немало). Поэтому сначала следует полностью исключить угрозу радиационного заражения водоносных горизонтов. Во-вторых, "девственная" вода в защищенных от техногенного воздействия природных резервуарах может быть вредна для здоровья при постоянном употреблении. Так, в артезианских источниках близ Тюмени содержание кремния намного превышает ПДК. Избавление от кремниевых кислот - дорогой и технологически сложный процесс, и тут нужна твердая гарантия, что на очистке не сэкономят. В-третьих, мировая практика водопользования в крупных муниципалитетах свидетельствует: когда есть доступ к двум источникам, разумно использовать их ресурсы в равных долях в целях безопасности. Ведь с единственным, случись ЧС, есть риск остаться без воды.

Эти и другие вопросы сибирские ученые-экологи задавали в течение пяти лет чиновникам и экспертам. Шла бурная переписка с министерствами и ведомствами, различными НИИ, прокуратурой и прочими надзорными структурами.

Проект концессии на модернизацию водохозяйственного комплекса экономически даже выиграет, если Туру не исключать из оборота

- В итоге власти отказались от утвержденной в 2016 году перспективной схемы водоснабжения в пользу существующей. То есть Тура останется базовым источником обеспечения питьевой водой, - резюмирует Альберт Фахрутдинов, председатель группы экологического контроля Общественной палаты региона.

В поступивших в адрес палаты официальных письмах от горводоканала и администрации Тюмени говорится о планах использования целого комплекса эффективных технологий очистки речной воды. В целом констатируется: многомиллиардный проект концессии на глубокую модернизацию водохозяйственного комплекса экономически даже выиграет, если Туру не исключать из оборота.

Тут очень важен еще и аспект отношения к рекам, на который обратили внимание в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды: с переходом на подземные источники может усугубиться и без того пренебрежительное отношение к поверхностным. Иногда текущую с Урала Туру называют промышленной клоакой, и, если признать ее негодной для питьевых нужд, вырастет соблазн сбрасывать в нее неочищенные стоки.

Между тем очень грязна, порой до критических значений, преобладающая часть Обь-Иртышского бассейна. Нефтепродуктов, металлов в реках предостаточно, местами концентрация вредных веществ превышает пороговую в десятки раз. Главная водная артерия Западной Сибири вбирает свыше ста миллионов кубометров неочищенных стоков. Томские биологи исследовали на наличие микропластика в кишечном тракте рыб, обитающих в Оби и ее притоках, а также - для сравнения - в Амазонке и озере Мичиган. Больше этой дряни, увы, оказалось в отечественной рыбе. Заметим, микропластик способен проникать в любые организмы, даже в человеческую плаценту, и дошел уже до глухих заповедных уголков.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Так что остается беречь реки, особенно в северных районах. В 127-тысячном Нефтеюганске издавна используют артезианскую воду, только довести ее до кондиции не в состоянии. Модернизация станции обезжелезивания ожидаемого результата не принесла. Межрайонная прокуратура сообщила: группа чиновников привлечена к административной ответственности. Но последует, насколько известно, очередная порция бюджетных вливаний.

О состоянии дел во многих других муниципалитетах свидетельствуют те же меры прокурорского воздействия. Так, прокуратура Нижневартовского района ХМАО пытается через суды обязать местные власти и коммунальщиков обеспечить питьевой водой должного качества жителей шести деревень и поселков. Пока из скважин в их дома поступает, по выражению депутата окружной Думы Виктора Сысуна, некая жидкость ржавого цвета. А в Тюменской области суд удовлетворил иски межрайонного прокурора в защиту здоровья жителей шести селений Ишимского района, также вынужденных потреблять далекую от нормативных требований артезианскую воду. С весны прошлого года по март 2021-го серьезные претензии к качеству питьевой воды предъявляли жители более чем 20 муниципалитетов Югры, Ямала, Тюменской области.

Что касается Тюмени, то в разводящие сети вода, согласно результатам лабораторного анализа, поступает как следует очищенной: главный инженер профильного предприятия Виталий Гурский заверяет, что сам пьет из крана. И все-таки проблемы, пусть кратковременные и локального характера, то и дело возникают. Причина, вероятно, в трубопроводах.

- За три года в городе переложено и построено свыше 150 километров водоводов. В рамках концессионного соглашения объем инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения в 2018-2031 годах превысит 22 миллиарда рублей, - сообщил на днях гендиректор предприятия Андрей Максимов.

Могут ли тюменцы надеяться, что однажды обойдутся без дополнительного домашнего фильтрования водопроводной воды? Очень бы хотелось.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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