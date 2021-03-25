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25.03.2021 19:12
Рубрика: Общество

Пункт пересадки

В Ханты-Мансийске провели трансплантацию сердца
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург) , Елена Мационг (Ханты-Мансийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Победа врачей Югры: впервые пересадили сердце. Над трансплантацией работала бригада кардиохирургов, анестезиологов и медсестер из тринадцати человек. Длилась операция 4 часа 15 минут. И, как признается главный врач Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Елена Кутефа, все это время, затаив дыхание, специалисты ждали, когда в груди пациента заработает новый "мотор". Данные пациента медики не раскрывают. Но известно, что мужчина больше десяти лет испытывал проблемы с сердцем, перенес инфаркт миокарда.Сейчас пациент восстанавливается дома под наблюдением врачей.
Над трансплантацией работала бригада кардиохирургов, анестезиологов и медсестер. Фото: Пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Над трансплантацией работала бригада кардиохирургов, анестезиологов и медсестер. Фото: Пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска
Над трансплантацией работала бригада кардиохирургов, анестезиологов и медсестер. Фото: Пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска

- Цена любой ошибки хирурга велика. Когда реципиент подключен к аппарату искусственного кровообращения и удаляешь его сердце, которое уже не работает, и перед тобой человек с пустой грудной клеткой, пути назад нет. Ты должен взять и филигранно пришить новый орган. И если что-то пойдет не так, то у тебя нет пространства для маневра, - говорит заведующий кардиохирургическим отделением ОКБ Сергей Стефанов.

Фото: РИА Новости
Как нижегородские врачи провели успешную трансплантацию сердца

- Наши врачи уже проводят трансплантации печени и почек. Теперь будем делать и пересадки сердца, - говорит директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В очереди на пересадку сердца в округе двенадцать человек. Все лечение пациенты получают за счет федерального и окружного бюджетов.

Комментарий

Академик РАН Сергей Готье, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова:

- Специалисты Ханты-Мансийска молодцы! И первая операция - только начало. Я был в этой больнице. Там отличное диагностическое оборудование, чтобы выполнять трансплантации почки, печени и сердца. Я знаю этих врачей. Грамотная команда. Они способны проводить сложные операции. И сейчас всем нам важно решить проблему с донорскими органами. Пока она стоит остро.

Между тем

В Екатеринбурге спад пандемии позволил возобновить операции по трансплантации органов. В Свердловской областной больнице N 1 только за неделю врачи пересадили одно сердце, две печени и четыре почки. "Ведь если у пациентов с тяжелой стадией почечной недостаточности хотя бы есть альтернатива в виде диализа, для тех, кому требуется пересадка сердца или печени, это единственный шанс, - сказал главный внештатный трансплантолог министерства здравоохранения региона Илья Лещенко.Свердловская область в числе ведущих регионов страны по трансплантациям органов. Со дня первой трансплантации в 1990-м до нынешнего года в регионе проведено 639 пересадок почки, 168 пересадок печени и 74 трансплантации сердца.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

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