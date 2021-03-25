В Салехарде на теплотрассе выросла сосулька размером с человека

Гигантская сосулька, почти в человеческий рост, которую заметили жители улицы Игарская в Салехарде, помогла обнаружить место, где прохудилась теплотрасса: из нее поднимался пар, из-за чего и вырос ледяной нарост.

Горожане пожаловались в Народный фронт: были опасения, что из-за утечки тепло не доходит до жилищ и детсада, который расположен неподалеку. Активисты выехали на место, осмотрели и зафиксировали факт повреждения трубы. Информация передана в администрации окружной столицы.

"Ранее мы уже обращали внимание властей на состояние теплотрасс в округе. В целом активисты не выявили серьезных нарушений, но, как мы видим, со временем обшивка на теплотрассах изнашивается", - говорит член ямальского штаба ОНФ Иван Новицкий, подчеркивая, что люди вынуждены платить за потери, "отапливая улицу".