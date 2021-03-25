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25.03.2021 19:58
Рубрика: Власть

Уральская зона комфорта

В Свердловской области приняли закон о комплексном развитии территорий
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Он вступит в силу 29 марта, а уже после 1 апреля власти готовы объявить пилотные площадки, где начнут сносить и реконструировать старые кварталы за счет частных инвесторов.

Предварительно прозвучала цифра 11: именно столько территорий под КРТ предложили в трех крупнейших городах региона: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Под снос хотят отправить не хрущевки, а деревянные бараки и 2-3-этажки 1930-1940-х годов. Также власти рассчитывают за счет КРТ восстановить объекты культурного наследия.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Поскольку закон имеет высокую социальную значимость, большую часть вопросов будет курировать правительство региона. Специально созданную группу возглавил первый вице-губернатор Александр Высокинский. Кроме чиновников в нее вошли представители строительного бизнеса. Предстоит разработать еще около 11 подзаконных актов и подробно расписать критерии ветхости зданий, порядок отнесения территории к КРТ, зоны расселения, меры поддержки инвесторов и многие другие моменты. По словам Александра Высокинского, в каждом проекте будет использоваться свой подход, с учетом интересов населения.

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