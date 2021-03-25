На Южном Урале намерены обеспечить всех жителей доступом в Интернет. Местные власти ставят планку выше общероссийской: на уровне РФ планируют довести долю домохозяйств с доступом к Всемирной паутине до 97 процентов к 2030 году.

Нынешние позиции субъекта РФ весьма достойные.

- По доле линий фиксированного доступа к Интернету на 100 человек регион занимает первое место в УрФО и седьмое в России, - отмечает первый замминистра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин. - 27 из каждых 100 человек - абоненты интернет-провайдеров.

По данным статистики, мобильной связью на Южном Урале обеспечены 98 процентов домохозяйств, доступом к Интернету - 85,5 процента жителей. В то же время в 265 населенных пунктов цифровая цивилизация практически не заглядывала, там нет ничего, кроме таксофонов. В таких условиях сегодня живут 27 тысяч человек. И хотя это 0,8 процента всех южноуральцев, цифровое неравенство они ощущают в полной мере.

Проблемными с точки зрения доступности связи считаются населенные пункты, где менее тысячи жителей, - таковых в области 1093, а проживают в них 280 тысяч южноуральцев. Из них только 69 тысяч имеют доступ к Глобальной сети.

Там, где количество потенциальных абонентов не позволяет окупить затраты на создание нужной инфраструктуры, у операторов пропадает экономический стимул

Причиной же, из-за которой сельская глубинка оказывается отрезанной от "большой цифры", эксперты называют отсутствие заинтересованности операторов связи. Там, где количество потенциальных абонентов не позволяет окупить затраты на создание нужной инфраструктуры, пропадает экономический стимул. Чтобы переломить ситуацию, область возмещает операторам связи до 90 процентов затрат на создание и модернизацию коммуникационных систем в малых поселениях. Такая помощь позволила "оцифровать" 30 из них в 2020 году.

Доступ к Интернету в сельской местности обеспечивают и федеральные проекты "Информационная инфраструктура" и "Устранение цифрового неравенства". Первый в 2019-2020 годах помог подключить к Глобальной сети 669 образовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей и постов, сельских администраций, в 2021-м на очереди еще 736 социально значимых объектов. С помощью финансирования, предусмотренного вторым проектом, в конце 2020-го было завершено строительство оптоволоконных линий и точек доступа к Интернету во всех населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек.

Однако остались неохваченными деревни, где от 100 до 249 жителей. Туда в соответствии с законом "О связи" также необходимо проводить Интернет, строить точки доступа. Чтобы дополнить федеральное финансирование, областное министерство информтехнологий предлагает сократить невостребованные таксофоны, а средства перераспределить в пользу современных технологий. Приобщение сельских производителей к цифровой цивилизации, по словам Василия Кокорюкина, сделает эффективнее хозяйственную и производственную деятельность: они смогут дистанционно подавать документы, взаимодействовать с ФНС, Фондом соцстраха, ПФР, другими федеральными и региональными ведомствами.